«Это неправильно»: москвич еще раз сравнил свою «коммуналку» с белорусской 22 8.01.2019, 13:48

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Житель российской столицы провел более детальные расчеты.

Тема величины жировок, как никакая другая, волнует белорусов: не успеешь привыкнуть к одним тарифам, как в платежках уже нарисованы другие. Естественно, более высокие и болезненные для кармана.

Неудивительно, что сравнение наших и московских жировок, которое провел гость из России, вызвало шквал обсуждений.

Почитав комментарии взволнованных пользователей, Александр, ставший недавно обладателем «трешки» в Москве, решил и для себя выяснить, во сколько обойдется ему полная «коммуналка» в его новой квартире в зимний (самый дорогой) период, пишет onliner.by.

Для тех, кто не обратил внимания в первый раз, Александр уточняет: в новостройке в каждой квартире установлен автономный газовый котел, который подогревает воду и дает отопление в любое время года, независимо от прихотей коммунальщиков. Именно поэтому в его жировке нет строчек «Подогрев воды и отопление». Вместо них сверяться хозяину придется с газовым счетчиком — сколько «нагорит», за столько и заплатит.

— Почитал комментарии и понял, что многие люди не сопоставили информацию или вовсе не читали статью, поэтому принялись так яростно осуждать то, что я обнаружил. Чтобы закрыть все вопросы, я прикинул, сколько же будет тянуть «жировка», когда мы с женой и ребенком заселимся в квартиру после ремонта.

Что касается потребления газа, то я поинтересовался у мамы, которая живет в доме площадью 120 «квадратов», сколько же газа уходит у нее. Ответ: порядка 300 кубов в холодное время года с учетом того, что в доме постоянно проживают трое. Так как моя квартира почти в два раза меньше — 68 «квадратов» — прикинул, что максимум зимой будет расходоваться 200 кубов газа. Думаю, эта цифра с большим запасом, но все же. Следовательно, получается, что при нынешних тарифах (для таких квартир, как у меня, применяется цена «на отопление с одновременным использованием газа на другие цели») за месяц выйдет примерно 951 рубль ($14).

Сам котел, вопреки предположениям многих комментаторов, потребляет совсем немного. В наших домах установлены котлы Ariston.

По информации соседей, которые уже живут, в зимние месяцы расход электроэнергии увеличивается на 30—40 кВт по сравнению с летними. Это притом, что котел работает без комнатного терморегулятора…

В доме установлены дифференцированные счетчики электроэнергии, но пока не будем делать скидку на это. Допустим, я буду сжигать в месяц 200 кВт·ч по максимальному тарифу 5,38 рубля за кВт·ч, тогда с меня причитается 1076 рублей ($16). Но что-то мне подсказывает, что уложиться получится и в 150 кВт·ч, тогда в месяц плата за электричество составит примерно 807 рублей ($12).

Итого, если бы мы с семьей уже жили в новой квартире, за ноябрь за все-все-все мне надо было бы заплатить 4979 рублей вместе с интернетом ($74) или 4479 без интернета ($66). «На минималках» это $0,97 за один «квадрат» в Москве против $0,6 в Бресте. Напомню, что в моем случае речь идет о комфортабельном жилом комплексе, где дома не выше трех этажей, а территория огорожена. У тети же обычная «панелька». Добавьте к этому московские зарплаты, которые точно выше брестских.

Плюс в общую сумму $66 за коммунальные расходы уже включена круглосуточная охрана ЖК крепкими мужчинами. И раз уж наш разговор зашел так далеко, то я поинтересовался у двоюродного брата, живущего в Брестской области, сколько он платит за свою 45-метровую «однушку», также оборудованную газовым котлом, — вместе с интернетом получилось 100 рублей, или $46, в зимний месяц (почти $1 за метр).

Все это я рассказал не по неким политическим мотивам. Просто мне кажется неправильным, что люди, которые зарабатывают гораздо меньше, чем москвичи, за «коммуналку» платят практически столько же, и им еще говорят, что государство чуть ли не больше половины субсидирует. В Москве же о субсидиях и речи не идет.