Преемники: как продвинулись дети российских чиновников в 2018 году 5 8.01.2019, 13:46

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Российские чиновники выбирают на роль преемников самых близких.

В последние годы стало очевидно, что кадровый резерв в различных госструктурах постепенно пополняется относительно молодыми чиновниками – зачастую детьми и другими родственникам важных политических фигур. По мере старения нынешней элиты все острее стоит вопрос о подготовке подходящих преемников, и на эту роль нередко выбирают самых близких.

Заместитель генерального директора "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов рассказал Радио Свобода, что дети чиновников часто работают в тех отраслях, которые курируют их родители. Это касается как госструктур, так и бизнеса.

– В частности, у Сергея Шойгу дети работают в этих же направлениях, у Дмитрия Олеговича Рогозина, Голодец, Хлопонина, Ткачева, Бортникова, Патрушева... Это неполный перечень. В 2018 году назначения тоже достаточно очевидны. И российские власти в этом ничего криминального не видят, несмотря на то что здесь однозначно присутствуют признаки конфликта интересов: родственники работают в тех же отраслях, которые курируют чиновники.

В прошлом году случилось не так много крупных назначений детей чиновников на государственные должности или на значительные места в крупных компаниях. Тем не менее многие сферы по-прежнему управляются родственниками чиновников. Например, сын гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин руководит предприятиями авиационной промышленности. Он является вице-президентом по транспортной авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и гендиректором одного из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники "Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина". А сын специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова Сергей Сергеевич Иванов является президентом алмазодобывающей компании "Алроса". Подобных примеров немало, подробнее о них можно прочитать в проекте "Трансперенси Интернешл – Россия" и "Медузы". Мы же собрали небольшую подборку назначений детей чиновников в 2018 году.

Дмитрий Патрушев

В этом году сын экс-секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева стал министром сельского хозяйства России. Ранее он 8 лет занимал пост председателя правления Россельхозбанка. Сейчас он является акционером "Газпрома". В 2016 году Ассоциация российских банков признала его банкиром года, отметив результаты работы банка по ключевым направлениям бизнеса, способствующие развитию национальной экономики, в частности агропромышленного комплекса России.

Дмитрий Патрушев

По словам Ильи Шуманова, в этом назначении однозначно есть признаки конфликта интересов.

– Отец Патрушева – высокопоставленный чиновник, секретарь Совета Безопасности РФ, глава Федеральной службы безопасности. Это однозначно история про то, что за сыном следует определенный шлейф. Его отцу, по сути, подконтрольны все направления деятельности, в том числе и вопросы, связанные с продовольственной безопасностью. И это одно из направлений деятельности Патрушева на должности министра сельского хозяйства.

Второй сын Николая Патрушева – Андрей Патрушев тоже поднимается по карьерной лестнице в государственных компаниях. С 2006-го по 2008 год он был советником Игоря Сечина в "Роснефти". С 2015 года стал заместителем гендиректора по развитию шельфовых проектов ПАО "Газпром нефть". А затем Андрей Патрушев возглавил совет директоров компании "ЦентрКаспнефтегаз", совместного предприятия "Газпрома" и ЛУКОЙЛа, работающего на шельфе Каспия.

Петр Фрадков

Сын бывшего директора Службы внешней разведки Российской Федерации и экс-председателя Правительства РФ Михаила Фрадкова в этом году занял пост председателя государственного банка Промсвязьбанк. Карьера Петра Фрадкова развивалась исключительно в государственных учреждениях: он занимал различные должности во Внешэкономбанке; в 2007 году вошёл в совет директоров дочерней компании "Аэрофлота" – ОАО "Терминал"; затем занял должность генерального директора АО "Российский экспортный центр".

Михаил Фрадков

Несмотря на то что отец Петра Фрадкова уже не занимает какой-либо значительной госдолжности, в развитии его карьеры также присутствовали признаки конфликта интересов.

– Аналогичная история с господином Фрадковым, – говорит Илья Шуманов. – Свой трудовой путь сын Фрадкова начал, когда его отец был на высокопоставленной должности. И сейчас он уже по инерции движется в рамках своей карьерной траектории, вполне себе независимо от своего отца. Однозначно здесь видно, что прямого конфликта интересов не будет, но на момент назначения, когда он попал на государственную службу, работал с государственными компаниями, эта ситуация имела признаки конфликта интересов.

Роман Золотов

Сын главы Росгвардии Виктора Золотова стал совладельцем научно-производственного объединения "Квантовые технологии". Роману Золотову в этой компании принадлежит 25%. Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Владимир Путин и Виктор Золотов

Ранее Роман Золотов не был замечен в научной сфере: он служил во вневедомственной охране, продюсировал фильмы, занимал руководящий пост в ФГУП "Охрана" МВД России, которое на коммерческой основе предлагает услуги по охране имущества граждан и организаций.

По данным "Новой газеты", Роман Золотов в 23 года стал владельцем дворца на Рублевке стоимостью несколько миллионов долларов. В то время его отец руководил службой безопасности президента России Владимира Путина.

Дмитрий Трутнев

Сын заместителя председателя правительства, экс-губернатора Пермской области и бывшего министра природных ресурсов и экологии России Юрия Трутнева стал миноритарием пермской нефтекомпании "РИД Ойл – Пермь". В Перми Дмитрий известен как инвестор в недвижимость. LIFE выяснил, что Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского задним числом и в обход конкурсных процедур заключил с бизнесменом контракт на аренду двухкомнатной квартиры в Перми почти за 800 тысяч рублей в год. При этом средняя цена на аналогичные по площади квартиры в центре города ниже, чем получил за свою квартиру Трутнев.

Фонд "Петербургская политика" в прошлом году выпустил доклад "Преемники 2.0 (аристократы)", где привел результаты исследования о смене поколений в высших эшелонах. По выводам исследователей, практика продвижения членов семьи на высокие посты в госслужбе распространена пока что не тотально. Однако эта тенденция нарастает. Исследователи допускают, что такой аристократический сценарий транзита власти будет все чаще моделироваться в ближайшие годы.

"Однако у подобной модели имеются и существенные ограничители. Самые очевидные из них связаны с двойственным отношением общества, отсутствием историко-политических традиций, противоречивостью результатов сходных практик в постсоветских странах, вероятным недовольством со стороны "худородных" карьеристов. Вполне вероятно также, что происхождение "из хорошей семьи" не гарантирует более лояльного отношения к ценностям и целям старших поколений со стороны сыновей", – пишут авторы доклада.

По словам Ильи Шуманова, подобное трудоустройство родственников чиновников сказывается на принятии важных решений, и эти решения не всегда могут быть приняты в интересах общества.

– В целом ситуация конфликта интересов, когда личная заинтересованность публичного лица расходится с общественным интересом, разумеется, накладывается на принятие решений. Такие сделки, такие решения, которые обусловлены личным интересом, разумеется, часто далеки от эффективных решений. И, к сожалению, такая практика распространилась у нас в последнее время. Мы все больше и больше откатываемся, наверное, в сторону стран с азиатской моделью, где родственники, клановость, семейственность являются догмой и уже не обсуждаются. В частности, в этом году внесены поправки Госдумой в закон о противодействии коррупции, в котором фиксируется, что за конфликт интересов предусмотрено не увольнение с государственной должности, а разные виды дисциплинарных наказаний, в том числе такие незначительные, как замечание или выговор. То есть, по сути, мы идем по пути легализации таких коррупционных практик, – считает Илья Шуманов.