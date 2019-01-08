Никита Устиненко: Я решил, что сборная Беларуси для меня важнее 1 8.01.2019, 13:55

Никита Устиненко

Белорусский хоккеист рассказал, почему покинул российский клуб.

Защитник "Шахтера" и сборной Беларуси Никита Устиненко рассказал, почему расстался с командой "Молот-Прикамье", пишет "Прессбол".

"Не хотели меня в сборную отпускать. Первый раз был вызов — отпустили. Во второй раз уже не хотели отпускать. Там до такого дошло, что либо увольняйся, либо не уезжай. Решил, что сборная мне важнее. Сейчас я здесь (в "Шахтере" — прим.)", — рассказал Устиненко в эфире программы "Овертайм".