Виталий Портников: Голосовать нужно за ценности, а не за набитое брюхо 4 8.01.2019, 14:08

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Виталий Портников

Если реформы и ценности не совпадают - уделом таких стран становится авторитаризм.

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус обвинил Украину в том, что наша страна постоянно провоцирует российского президента Владимира Путина и выразил восхищение выдержкой своего кумира из Кремля, пишет украинский журналист и публицист Виталий Портников для «Еспресо».

В этом заявлении Клауса нет ничего особо сенсационного. Экстравагантный евроскептик и поклонник Кремля, Клаус уже не в первый раз выступает с заявлениями, которые не делают ему чести и вызывают возмущение у многих его соотечественников. Я бы и не стал обращать внимание на заявление Клауса, если бы не одно немаловажное обстоятельство.

Клаус был не только президентом Чехии, но и премьер-министром Чехословакии и Чехии. Именно он - а вовсе не президент Вацлав Гавел - был отцом чешского экономического чуда. Гавел, драматург и диссидент, был символом нравственного подхода к политике. Но экономикой занимался Клаус, который плевать хотел на нравственный подход своего президента и не скрывал презрения к нему.

Для внешнего мира Вацлав Гавел превратился в настоящую политическую икону, доказательство того, как можно сохранить порядочность в большой политике. Но вот только его соотечественники избирали своими президентами Вацлава Клауса, а затем Милоша Земана - еще одного поклонника Путина. Причём если Клауса дважды избирал парламент, то Земана дважды избирал народ.

Все это должно убедить нас в одном очевидном факте - экономические преобразования ничего сами по себе не значат, если они не связаны с нравственной позицией элиты и граждан. То есть, конечно, набить брюхо они помогают, тут сомнений нет. Но они не защищают ни от коррупции, ни от популизма. Они не дают возможности жить в стране, за политиков которой их соотечественникам не становится стыдно - как чехам за Клауса и Земана.

Рано или поздно - если реформы и ценности не совпадают - уделом таких стран становится авторитаризм или просто обычная глупость, возведённая в ранг политики. Многие наши соседи уже живут в таком мире - мире авторитаризма или глупости. Чехам, конечно, еще удаётся сопротивляться - но тандем одиозного президента Земана и обвиняемого в коррупции, но не отказывающегося от власти премьера Бабиша - это яркий пример деградации самой политической элиты, серьезного кризиса в обществе. И все это - прямой результат политики Клауса, которому всегда были безразличны ценности, который умел считать, но не умел мечтать.

Украинцам нужно научиться голосовать за тех, кто защищает ценности, а не за тех, кто обещает набить брюхо. Это трудно, но возможно. И необходимо для выживания страны и народа.