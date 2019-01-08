Прокурор запросила смертную казнь для обвиняемого в убийстве двух девушек в Бобруйске 17 8.01.2019, 14:13

2,769

В Бобруйском суде проходят прения сторон по резонансному делу.

На скамье подсудимых — 36-летний неработающий бобруйчанин. 20 июля 2018 года в ванной его квартиры нашли тела двух девушек со следами насильственной смерти. 8 января прокурор запросила для обвиняемого высшую меру наказания, сообщает tut.by.

По предварительным данным, с погибшими он познакомился в кафе, откуда все трое уехали на такси домой к обвиняемому. Согласно обвинению, подсудимый нанес одной жертве 77 ударов молотком и руками в жизненно важные органы. У второй жертвы — 16 ран, почти все — в область головы и шеи. После обвиняемый «принял меры к расчленению и сокрытию трупов».

26 декабря на процессе судья Михаил Мельников огласил результаты судмедэкспертизы одной из погибших девушек, Олеси Климовой. В ее крови было обнаружено 3,3 промилле алкоголя. Практически все телесные повреждения были причинены девушке прижизненно. Ей, согласно заключению экспертов, нанесли 30 повреждений только в область головы.

Обвиняемый Александр Осипович согласился с количеством причиненных им телесных повреждений, подтвердив, что нанес их молотком с гвоздодером.

Вторая погибшая, сообщил судья, тоже была пьяна: 3,4 промилле в крови.

Александр Осипович заявил, что девушки имели в отношении него определенные планы — в кафе что-то подсыпали в пиво и ждали, как напиток на него подействует. Поэтому, мол, и поехали к нему домой.

8 января гособвинитель Ольга Иванова сообщила, что обвиняемый в момент убийства девушек осознавал, что происходит, а после попытался скрыть следы преступления, для чего приобрел в магазине несколько упаковок пакетов для мусора. Однако после он изменил свое решение и явился в милицию с повинной. Ольга Иванова подчеркнула, что явка с повинной в данном случае не может быть смягчающим обстоятельством.

— Потерпевшие не отличались примерным поведением, однако Осипович так и не назвал причину, по которой было совершено инкриминируемое ему деяние. Убийство было совершено умышленно и с особой жестокостью, — говорит прокурор.

Ольга Иванова потребовала для обвиняемого высшую меру наказания — расстрел, добавив, что ранее он уже совершал тяжкие преступления, однако на путь исправления не встал.

Мать погибшей Олеси Климовой обратилась к суду с просьбой поддержать гособвинителя, так как девушки были убиты с особой жестокостью. Мать Кристины Крюшкиной также потребовала для подсудимого высшую меру наказания.

Леонид Шляхто, адвокат Александра Осиповича, в свою очередь подчеркнул, что его подопечный вину признал полностью — однако происходившее он, мол, помнит на 70%. Мотивом для убийства, по его словам, была злость на девушек, которые «неправильно вели себя в квартире».

— Я считаю, что явка с повинной является смягчающим обстоятельством, — заявил адвокат, попросив суд обратить внимание на поведение жертв, которые пошли в квартиру к незнакомому мужчине для распития спиртного.

В своем последнем слове Александр Осипович сказал, что полностью осознает произошедшее. В голосе мужчины слышатся слезы.

— Что могло меня спровоцировать на такие действия, я не знаю. Сам я человек добрый и сентиментальный.

Обвиняемый говорит, что он хотел жить, как все люди, планировал расписаться со своей сожительницей, сделать в квартире ремонт. Признается, что сожалеет о содеянном, но сам себе не может объяснить произошедшее.

— В содеянном раскаиваюсь и у всех прошу прощение. Прошу суд дать мне возможность сохранить жизнь, работать и выплачивать деньги семьям погибших.

В суде объявлен перерыв до 9 января. В этот день обвиняемому будет вынесен приговор.

Что случилось?

20 июля, в 7 утра, в милицию позвонила девушка и сообщила, что ей и ее подруге угрожает опасность: они закрылись в ванной, к ним пытается проникнуть мужчина. Звонившая успела назвать только улицу — Лынькова — и номер квартиры, после чего звонок оборвался.

Позже выяснилось, что номер квартиры девушка назвала неправильный. Однако милиция нашла подозреваемого — 36-летнего бобруйчанина. В его квартире в ванной и обнаружили трупы девушек 26 и 27 лет.

В эфире телеканала ОНТ рассказывали, что одной из девушек мужчина наносил удары ножом, пока та не умерла. Вторую до смерти забил молотком. Соседи при этом ничего не слышали. По словам друзей обвиняемого, мужчина убил соседского дедушку в подвале (по данным других СМИ, это убийство он совершил еще будучи несовершеннолетним. — Прим. TUT.BY) и вспорол живот своему приятелю. Соседи видели, как подозреваемый совершенно спокойно делился деталями убийства. Мотивы убийства обвиняемый, возможно, расскажет в суде.

К слову, прокуратура посчитала, что в случившемся косвенно виновата и милиция, которая «не контролировала должным образом поведение подучетного лица», то есть обвиняемого в убийстве. В результате должностных лиц УВД Бобруйского горисполкома привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности.

Министр внутренних дел связывал это «бытовое преступление, к сожалению, с тяжкими последствиями» с поведением жертв.

В суде стало известно, что обвиняемый разведен, семьи нет. Последнее место работы — частная фирма по изготовлению окон. Четырежды был судим за грабеж, кражу, злостное хулиганство, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. В общей сложности мужчина провел в местах лишения свободы почти 12 лет.