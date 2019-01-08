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Гомельский радиозавод переходит на неполную занятость

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  • 8.01.2019, 14:38
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В 2018 году Гомельский радиозавод уволил больше работников, чем принял.

Первый квартал нового года завод отработает в условиях неполной занятости, пишет gomel.today.

Как объяснил главный инженер предприятия Андрей Косинский, в 2018 году предприятие планировало создать не менее 17 новых рабочих мест под производство дождевальных установок. Некоторое время ушло на разработку конструкторской документации машин. Наконец, опытный образец был изготовлен и представлен Министерству сельского хозяйства и продовольствия. Информацию донесли до аграриев, однако те не проявили интереса к новому агрегату. Соответственно, и рабочие для его производства не понадобились.

Rак минимум с января по март, радиозавод переходит на режим неполной занятости трудящихся. Андрей Косинский заверил, что работников основных цехов это не коснётся, а вот у инженерно-технического состава появится больше свободного времени.


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