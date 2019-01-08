А он еще и вышивать умеет 15 Дмитрий Шагиахметов

8.01.2019, 14:46

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Не чекист, а артиллерист. А кто еще?

Путин в полдень в Питере выстрелил из пушки.

(Питерцы, как и все мы, знающие, что все, что он делает, слегка неправда, поняли, что это - не полдень. Ну, так, примерно 2 часа 34 минуты. Или даже - полночь. Он всегда так делает).

...После того, как выстрелил ( "Артиллеристы, Сталин дал приказ!.. Мы радостный салют в победный час дадим!"), Путин подарил еще одному ветерану авторучку и поздравил его с днем рождения.

И сообщил, что сам он, вообще-то, не чекист, а АРТИЛЛЕРИСТ!

И звание лейтенанта получил, когда служил командиром взвода управления гаубичной артиллерии.

Тьфу на тебя, Википедия! Ты утверждаешь, что сразу после универа Путин стал старшим лейтенантом юстиции и был распределен в КГБ.

А он после старшего лейтенанта КГБ получил звание лейтенанта артиллерии!

...А майором авиации он стал задолго до полета на дельтаплане во главе стерхов. Он и на сверхзвуковых аэропланах летал - нам показывали!

...А еще он моряк, красивый сам собою.

Больше того - моряк-подводник, судя по хронике его уверенных погружений.

...А еще - очень заслуженный деятель культуры. Возглавлял не какой-нибудь районный дом культуры в Мухосранске - в Дрездене!

...Он судорожно хочет нам понравиться.

Всем нам.

Артиллеристам.

Морякам-подводникам.

Летчикам-космонавтам.

Каждому россиянину.

Мы его обязательно полюбим.

Но в следующей его жизни.

Когда он станет кошкой.

Мы очень любим делиться фоточками с котиками и песиками.

Мы их любим и жалеем - за их малый рост.

Дмитрий Шагиахметов, "Фейсбук"