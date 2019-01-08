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В Орше возле ночного клуба задержали за рулем автомобиля пьяного милиционера

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  • 8.01.2019, 14:50
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ГАИ составила административный протокол.

Утром 7 января возле ночного клуба в Орше сотрудники местной ГАИ остановили автомобиль «Вольво». Водитель автомобиля был пьян.

ГАИ составила административный протокол.

Выяснилось, что молодой человек — сотрудник милиции. 21-летний мужчина в звании лейтенанта является начальником отряда в Оршанской колонии №8.

Возникнут ли у лейтенанта проблемы на службе после этого случая, пока неизвестно.

Всего за первую неделю года было задержано 55 пьяных водителей, рассказали nn.by в пресс-службе милиции Витебской области.


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