«Тунеядцев» надо защищать 7 Михаил Пастухов, «Свободные новости»

8.01.2019, 14:59

3,176

Михаил Пастухов

Власти собирали «по сусекам» персональные данные белорусов.

О «тунеядцах» снова заговорили как о главной проблеме страны. Их порядка 500 000. По численности это почти 10 белорусских армий. Кто они? Что с ними собираются делать? Как их защитить?

Почему их так много?

Их считали несколько лет, собирая «по сусекам» персональные данные. И вот — итог. Полмиллиона граждан в одном списке. Практически каждый восьмой гражданин в трудоспособном возрасте оказался вне рамок экономического развития. Как такое могло случиться в стране, «стремящейся к процветанию и прогрессу»?

Эксперты разъяснили, что лица, включенные в базы данных специальных комиссий местных органов власти, это не безработные, которые зарегистрированы в службах по трудоустройству (в декабре 2018 г. их число составляло чуть больше 14 тысяч человек). Это преимущественно мужчины в расцвете сил, уехавшие на заработки в другие страны.

Так, на состоявшемся в конце ноября республиканском семинаре-совещании по повышению эффективности строительной отрасли была озвучена информация о том, что из Беларуси за последние пять лет выехали более 50 тысяч рабочих строительных специальностей. По самым скромным подсчетам, только в одной России сейчас трудится (временно и постоянно) свыше 300 000 белорусов. В последнее время волна эмиграции из Беларуси пошла в сторону Польши, Литвы, Казахстана, США.

Понятна и причина оттока рабочей силы — зарплата, которая не идет ни в какое сравнение с той, которую граждане получали у себя дома.

Правомерна ли борьба с «тунеядцами»?

С позиции Конституции борьба с так называемыми тунеядцами является неправомерной. Прежде всего, согласно ст.22 Конституции, все граждане равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. Однако в отношении «тунеядцев» власти намерены использовать дискриминационные меры в виде повышенной платы за коммунальные услуги, а в отношении отдельных лиц — специальные мероприятия по их ресоциализации.

На страже прав «тунеядцев» стоит и статья 23 Конституции, которая запрещает ограничивать права и свободы личности подзаконными актами. Такие ограничения могут быть установлены исключительно законами и лишь в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. В данном же случае издан декрет Лукашенко и, как сказано в преамбуле, «в целях активизации деятельности государственных органов...».

Главной нормой Конституции, которая не допускает принуждения в отношении не работающих на благо страны граждан, является статья 41. Она гарантирует право на труд и в то же время запрещает принудительный труд. Государство обязуется создать все необходимые условия для полной занятости населения, однако не должно обязывать людей трудиться.

Нормы конституционного права усиливаются международными актами по линии Международной организации труда. Достаточно упомянуть Конвенцию МОТ № 168 от 21 июня 1988 г. «О содействии занятости и защите от безработицы». В ней представлен широкий набор допустимых мер для «...полной, продуктивной и свободно избранной занятости».

Получается, что «тунеядцев» нельзя «щемить». Более того, для них тоже надо создавать условия «...для свободного и достойного развития личности» (ч.2 ст.2 Конституции), «...принимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности» (ч.2 ст.59 Конституции).

Спасение утопающих...

Правильно говорят в народе: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. «Друзьям по несчастью» надо скорее объединяться, как когда-то пролетариям. Создавать свои оргкомитеты в центре и на местах, кассы взаимопомощи, регистрировать партии и иные организации и т.п.

Но это — в отдаленной перспективе, если число «тунеядцев» не сократится, а будет прирастать. Пока же можно попробовать следующие легальные средства защиты.

Самый простой путь — отменить неконституционный по своей сути декрет и не накалять политическую обстановку в стране. Другой законный путь решения проблемы — проверить декрет на предмет его соответствия Конституции.

Третий вариант защиты — обращение с исками в суд по месту жительства. Согласно ст.60 Конституции, каждый гражданин может рассчитывать на защиту своих прав «компетентным, независимым и беспристрастным судом». Однако возникают сомнения в реализации этой нормы. В период действия декрета от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» предпринимались попытки обратиться в суды, но они успехом не увенчались.

В запасе остаются и иные формы защиты. О некоторых из них уже говорят продвинутые граждане. Например, вступить в затяжную переписку с комиссиями «по содействию занятости населения». Другие граждане призывают объединиться и протестовать.

Как юрист, я — сторонник легальных форм защиты. Однако, понимая их тщетность, выступаю за реформы в правовой сфере. В частности, следует изменить статус и роль Конституционного суда, восстановить независимость и самостоятельность судов. Кроме того, граждане Беларуси должны получить право обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Для этого нам надо вступить в Совет Европы.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»