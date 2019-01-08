Американские кинокритики назвали главный фильм 2018 года 8.01.2019, 15:04

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Также эксперты назвали лучшего актера года.

Лучшим фильмом 2018 года стала картина "Наездник китаянки" Хлои Чжао. Так, свой список лучших фильмов и актерских работ 2018 года огласило Национальное общество кинокритиков США, сообщает The Hollywood Reporter (перевод - «Сегодня»).

Фильм "Наездник китаянки" Хлои Чжао повествует о молодом ковбое, вынужденном оставить родео после травмы головы.

Второе место заняла черно-белая драма мексиканца Альфонсо Куарона "Рома", который был признан лучшим режиссером. Также картину назвали лучшей среди иностранных фильмов. На третьем месте расположилась южнокорейская лента Ли Чхан-дона "Пылающий" (Burning).

Лучшим актером года критики назвали Итана Хоука, сыгравшего главную роль в фильме Пола Шредера "Дневник пастыря", а актрисой – британку Оливию Колман ("Фаворитка").

За лучший сценарий отметили Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер и Йен Мартин, написавших текст к картине "Смерть Сталина".