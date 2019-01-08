Милиционер о двойном убийстве в Бобруйске: Это цена наплевательского отношения моих коллег 12 8.01.2019, 15:14

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Фото: onliner.by

Сотрудник МВД прокомментировал шокирующее преступление.

Летом 2018 года Беларусь взбудоражило страшное убийство: неработающий ранее судимый житель Бобруйска в своей квартире ножом и молотком убил двух девушек. Страшна ситуация еще и тем, что за некоторое время до смерти одна из девушек дозвонилась в милицию, но не правильно назвала адрес.

Расшифровка разговора девушек с дежурным опубликована, и многие выражают удивление: не слишком ли много вопросов, напрямую не относящихся к сути дела, задавал дежурный в критический момент?

Суд по этому делу уже проходит, а прокуратура видит вину милиционеров в том, что произошло с девушками: недостаточно бдительно осуществляли превентивный надзор. На сотрудников наложено дисциплинарное и материальное взыскание.

Могилев.Онлайн на условиях анонимности попросил прокомментировать сотрудника правоохранительных органов, все ли сделали милиционеры, чтобы предотвратить трагедию.

Трагедия

В июле 2018 года в одной из квартир города Бобруйска были убиты две девушки 26 и 27 лет. В их убийстве обвиняется 36-летний мужчина. Он познакомился с девушками в одном из заведений города и предложил поехать к нему домой.

Одна из девушек в 7 утра позвонила в милицию и сообщила, что они с подругой закрылись в ванной, а неизвестный мужчина пытается к ним проникнуть. Она рассказала, что квартира находится на улице Лынькова, а вот адрес назвала неправильно. Эта ошибка для обеих девушек стала фатальной: одну из них изувер зарезал, вторую до смерти забил молотком.

Обвиняемым в убийстве оказался ранее четырежды судимый местный житель. Все сроки он отбывал за причинение тяжких телесных повреждений и хулиганство, и в общей сложности за решеткой провел более 11 лет.

4 декабря начался суд по этому делу, мужчине вменяется статья 139 УК (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью). В качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 25 лет, пожизненное заключение или смертную казнь. Прокурор на суде запросил смертную казнь.

«К сожалению, милиция оборудована не по последнему слову техники»

В суде была заслушана запись с предсмертными словами и криками погибших девушек. Многих зацепило то, что милиционер, который принимал звонок, долго расспрашивает девушек, задает уточняющие вопросы в момент, когда речь идет о жизни и смерти. Ниже представлена расшифровка записи.

Голос Кристины, девушка кричит, рыдает.

Кристина: «Я не знаю... Лынькова... определите по адресу... убьет!»

Дежурный: «Что у вас там происходит?»

Кристина: «Избивает!.. Мы в ванной закрылись...»

Дежурный: «Какой адрес?»

Кристина: «Не знаю, определите по телефону!..»

Дежурный: «Вы с мобильного звоните? Со своего?»

Кристина: «Да, смотрите! Я на трубке вешу. Он с топором рвется в ванную! Мы закрылись...»

Дежурный «Как мне адрес узнать? С кем вы там находитесь?»

Кристина: «Вдвоем с девочкой»

Дежурный: «Девочка знает адрес?»

Кристина: «Нет. Это его подруга. Лынькова... Он закрыл все двери, стучит топором».

Дежурный: «Как его фамилия?»

Кристина: «Боже мой, он разнесет!»

Дежурный: «Какой дом, девяти-, пятиэтажный?»

Кристина: «Пятиэтажный... Девятиэтажный!»

Дежурный: «Дом этот где, в начале, конце, середине Лынькова?»

Кристина: «В середине. Я вся в крови!..»

Дежурный: «Он вам причинил чем-то телесные повреждения, откуда кровь?»

Кристина: «Конечно! Да, да!..»

Дежурный: «Он вас избил или что?»

Трубку берет Олеся: «Да слушайте, молодой человек, он нас встретил... с топором...»

Внезапно что-то происходит и на аудиозаписи слышим крик, крик, истошные женские крики.

Звонок прерывается.

Конец записи.

Прокомментировать этот звонок на условиях анонимности нам согласился сотрудник милиции, который работает в органах уже 20 лет.

— Чтобы вы понимали, звонки в милицию поступают каждый день в огромных количествах. Не всегда люди звонят адекватные, бывает, кто-то решается на глупый розыгрыш, кто-то вызывает из-за мелкой бытовой ссоры. Именно поэтому сотрудник и задает так много уточняющих вопросов. Ведь когда вызывают скорую помощь, тоже нужно четко представиться, рассказать о сути недомогания или болезни, назвать свой точный адрес и т.д.

Здесь вопрос не в сухости и черствости милиционера на том конце провода, а наоборот, чем большей информацией он будет располагать, тем быстрее доедет помощь. К сожалению, милиция оборудована не по последнему слову техники, чтобы, например, по звонку мгновенно отслеживать место положения человека, именно поэтому так долго длился расспрос.

Что касается второго пункта — ненадлежащего контроля за этим лицом, то здесь, я считаю, коллеги повели себя халатно и отделались малым (дисциплинарной и материальной ответственностью). Я считаю, что должен быть реальный срок, как за неисполнение обязанностей. Я сам когда-то работал участковым на проблемном участке, и знаю, что нагрузка это колоссальная.

Но когда на твоем районе появляется такой индивид, который без приключений не может жить, за ним нужен особый контроль и надзор. Я считаю, что такие люди должны носить как минимум браслеты с геолокацией, чтобы быть всегда под пристальным вниманием. Цена вот такого наплевательского отношения моих коллег — две жизни молоденьких девочек.