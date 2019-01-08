Как вратарь сборной Беларуси не без везения заиграл в АХЛ и стал любимцем фанов 8.01.2019, 15:35

Иван Кульбаков третий год проводит в Северной Америке и мечтает попасть в НХЛ.

22-летний гомельчанин Иван Кульбаков неплохо проявил себя в минорных лигах, но пока подобраться к цели у него не получается, пишет tribuna.com. В прошлом сезоне Иван пробовал себя в АХЛ, но провалился (примерно так же, как на взрослом чемпионате мира в составе белорусской сборной). За «Кливленд», фарм «Коламбуса», голкипер сыграл всего восемь матчей, в которых так ни разу и не победил. Статистика тоже выглядела грустно: коэффициент надежности – 3,9, а процент отраженных бросков – 86,1.

Летом игрока приняли в систему «Ванкувера». В основу «Кэнакс» белорус пробивается через «Ютику» из второго во силе дивизиона Северной Америки. Вторая попытка заиграть в АХЛ складывает для Кульбакова на порядок удачнее.

Впервые победил в АХЛ и неожиданно стал первым номером

Переход Кульбакова в «Кометс» и эксперты, и фанаты восприняли скептически. Воспитанник «Гомеля» пришел в команду с укомплектованной вратарской позицией, за которую боролись первый номер 23-летний талант Тетчер Демко и его сменщик 31-летний Ричард Бахман, поигравший в НХЛ. Белорусу предрекали ссылку в фарм «Каламазу Уингз» из ECHL или место третьего в «Ютике» – это в лучшем случае.

Однако невеселые для Ивана прогнозы не сбылись: Кульбаков дебютировал уже в четвертом матче сезона и затем неожиданно получил место первого номера. Помог гомельчанину случай. Демко восстанавливался от сотрясения мозга, а Бахмана, который и так показывал не очень уверенную игру (86,5% отраженных бросков в первых матчах), срочно вызвали в «Ванкувер» на подмену травмированному Нильссону.

Белорусский новичок дебютировал в победной игре против «Торонто» (7:4). Гомельчанин потащил 30 бросков из 34 и одержал первую викторию в АХЛ. В клубе достижение голкипера отметили – подарили на память шайбу с подписью «первая победа в АХЛ».

Из-за отсутствия двух основных киперов тренеры отвели белорусу место в старте. Смотрелся он довольно неплохо и периодически эффектно спасал команду.

Can we just appreciate this double kick save from @Ivan_Kulbakov for a moment? pic.twitter.com/sChhp5arCp — Utica Comets (@UticaComets) 15 ноября 2018 г.

Сэйвы не раз приносили победу клубу. Так Кульбаков тащил в конце матча с «Сиракьюз».

Иногда даже играл в стиле Нойера.

За пять недель в октябре-ноябре Кульбаков провел 12 матчей (5-5-2), в которых отразил 89,2% бросков.

Был отправлен в ECHL

В середине ноября у белоруса случился небольшой спад: Ивана дважды меняли по ходу матчей после трех пропущенных шайб, а потом и вовсе отправили в «Каламазу Уингз».

Ссылка в ECHL скорее оказалась вынужденной. В обойму «Ютики» вернулись и Демко, и Бахман, поэтому воспитанника Александра Шумидуба отправили за практикой на дивизион ниже. «Не буду лукавить, прошлый сезон был для Ивана неудачным. В этом году он выступает более чем достойно. Сыграл на хорошем уровне в АХЛ, сейчас поехал в ECHL за практикой, чтобы не делить игровое время с голкипером, который намного старше его. Он нравится тренерскому штабу «Ванкувера». Думаю, в последующих сезонах мы увидим его намного выше», – успокаивал агент Кульбакова Дэн Мильштейн.

В «Уингз» Кульбаков провел месяц и провел восемь матчей, шесть из которых выиграл. Иван радовал зрителей крутыми сэйвами и несколько раз становился лучшим голкипером недели.

В среднем Иван пропускал 3,41 шайбу за игру и отражал 91,5 процента бросков.

Пропустил 8 шайб за 43 минуты в первом матче после возвращения в АХЛ

В «Ютику» белоруса вернули из-за травмы Бахмана, который вылетел до конца сезона. Однако камбэк получился так себе. Перед Новым годом «Сиракьюз» уничтожили его команду 10:1, а Кульбаков получил восемь пробоин за 43 минуты. Хотя Иван сражался, как мог.

Снова стал первым номером

После Нового года у «Кометс» опять все поменялось на вратарской позиции. Демко пошел на повышение в «Ванкувер» на место Майка Маккенна. Планировалось, что 35-летнего ветерана отправят в обратном направлении, но он предпочел остаться в НХЛ и перебрался в «Филадельфию». Так Кульбаков второй раз за сезон передвинулся на место первого.

«Ютика» подписала еще двух молодых голкиперов из ECHL, но пока в старте выходит именно гомельчанин. Иван доверие оправдывает. После предновогоднего кошмара с «Сиракьюз» он провел два победных матча, в которых пропустил три шайбы и признавался третьей и второй звездой встречи. В последней игре против бывшего клуба «Кливленда» белорус сделал 40 сэйвов – это его личный рекорд в АХЛ.

Играет в шлеме Венома

Матчи Кульбаков проводит в шлеме с изображением Венома, героя «Марвел» из вселенной Человека-паука.

Болельщики от маски белоруса в восторге.

«Честно, я хочу, чтобы Иван Кульбаков пришел к успеху с «Кометс» только из-за его маски. Якоб Маркстрем мог бы кое-чему научиться у этого паренька»

«Мужик, твой шлем прекрасен. Это должен был быть Веном? И еще, ты круто играешь!»

Один фанат даже узнал у Ивана, почему он выбрал именно Венома.

«Спросил у вратаря «Кометс» Ивана Кульбакова, почему у не него на шлем нарисован Веном, персонаж «Марвела» Стэна Ли. Я так понимаю, Иван попросил женщину, которая занималась дизайном маски, нарисовать что-то агрессивное. Кажется, в итоге, они пришли к Веному.

Болельщики любят Кульбакова, а он отвечает им взаимностью

Симпатизируют канадцы белорусу не только из-за шлема. Иван не скупится на подарки маленьким фанатам. Один мальчик получил от голкипера шайбу.

«Спасибо, Иван за шайбу! Ты сделал его вечер!»

А другой – клюшку.

«Спасибо, Иван! Ты только что подарил ему настроение на целую неделю! Вперед, «Ютика!»

Кстати, позже, родители мальчика отблагодарили игрока, подарив ему семейную футболку.

Такие акции Кульбаков устраивает довольно часто. Правда, подарки не всегда доходят до адресатов, но болельщики внимание хоккеиста ценят.

Радует детей гомельчанин не только на матчах. Вместе с одноклубником вратарь посетил урок физкультуры в одной из местных начальных школ и поиграл вместе с учениками.

Кульбакову не хватает стабильности, и его статистика далеко не самая топовая, однако фанаты его, в основном, хвалят.

«Когда (если) все вратари «Кэнакс» и «Кометс» будут здоровы, руководству предстоит сложный выбор, что делать с Кульбаковым. Он точно вратарь уровня АХЛ, а не ECHL, и, как оказалось, имеет потенциал НХЛ»

Для некоторых молодой белорус круче бывшего энхаэловца Бахмана.

«Иван Кульбаков заработал три из четырех очков в двух матчах против «Лаваля», отразив за неделю 64 из 67 бросков – это 95,5%. Он продолжает работать на контракт в НХЛ»

В Восточной конференции АХЛ «Ютика» пока идет на шестом месте, но наиграла на порядок больше других команд.