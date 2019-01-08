Что прячется за блеском «Золотой шайбы» 2 8.01.2019, 15:56

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Как много школьный турнир говорит о нашей взрослой жизни.

История кобринского «Атланта», чьи воспитанники вынуждены были собирать с мира по нитке форму для участия в школьном турнире с претенциозным названием «Золотая шайба», говорит не только об истинном положении дел в детском хоккее в нашей стране. Эта история не только и не столько о хоккее, сколько о жизни страны в целом, пишет «Салiдарнасць».

Бронзовые медали команды, которая смогла вывести на лед лишь трех более-менее опытных игроков, говорит нам о профанации, о миллионах, бездарно потраченных на ледовые дворцы.

Это история о равенстве в «стране для народа», в которой одни по счастливой случайности выступают на первых ролях за «самую сильную, динамичную и перспективную команду Минска и страны», а другие вынуждены собирать комплекты формы из бэушных перчаток и щитков.

Это история о том, как одним из года в год достается блеск наград, а вторым роль декораций — от безвольной массовки на трибунах до спарринг-партнеров на льду без шанса на главную победу.