В 2018 году Комитет ООН рассмотрел обращения 39-ти белорусов 8.01.2019, 16:07

У белорусов накопилась масса претензий у правительству.

Руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб (ГЦСТ), правозащитник Леонид Судаленко о решениях, принятых в 2018 году в Комитете ООН по правам человека по жалобам белорусских граждан, пишет гомельская «Весна».

Нарушение права на жизнь, право не подвергаться пыткам, унижающему человеческое достоинство обращению, на справедливое судебное разбирательство, право на мирные собрания и выражение мнений - таков не полный перечь претензий белорусов к государству.

Александр Тыванчук и другие против Беларуси (дело №2201/2012)

В апреле 2018 года КПЧ ООН принял решение по групповой жалобе осужденных таможенников таможни «Западный Буг» Бреста (всего 28 человек), которые жаловались о нарушении права на справедливый суд. Они были осуждены в уголовном порядке Минским военным судом, хотя работники таможни не являются военнослужащими. Кроме того, лично Александр Тыванчук жаловался и на чрезмерно высокую госпошлину по делу, которая, по его мнению, препятствует обжаловать судебное решение по гражданскому делу. Комитет посчитал, что чрезмерная сумма госпошлины с учетом конкретного дела автора равноценна отказу в правосудии. В отношении всех других заявителей Комитет признал нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

Майя Абромчик против Беларуси (дело №2228/2012)

В этом деле Комитет по правам человека принял к сведению утверждения о том, что девушка наблюдала за мирным собранием в центре Минска, ее избили сотрудники милиции, в результате чего она получила перелом ноги, провела семь дней в больнице и в течение длительного периода времени ее физические возможности были частично ограничены. Майя Абромчик также заявила, что ей не была обеспечена своевременная медицинская помощь. Комитет отметил, что автор представила подробное описание жестокого обращения, которому она подверглась, подтверждающие медицинские справки и показания свидетелей. Комитет также отметил, что утверждения автора не были оспорены белорусским правительством. Ввиду отсутствия какой-либо информации по данному вопросу со стороны государства Комитет пришел к выводу о том, что в данном случае государство нарушило права автора по статье 7 Международного Пакта о гражданских и политических правах (жестокое, бесчеловечное обращение).

Егор Бобров против Беларуси (дело №2181/2012)

В ноябре 2018 года КПЧ ООН признал, что белорусские власти нарушили права жителя Минска Егора Боброва во время отбытия им 15-суточного ареста в Центре изоляции правонарушителей. По делу установлены бесчеловечные условия его содержания под стражей, в частности переполненные и холодные камеры, отказ в осуществлении ежедневных прогулок, отсутствие приватности при посещении туалета и низкое качество вентиляции, одежды и питания, что представляет собой нарушение статей 7 и 10 Международного Пакта о гражданских и политических правах (жестокое, бесчеловечное и унижающие человеческое достоинство обращение).

Леонид Судаленко и Анатолий Поплавный против Беларуси (дело №2190/2012)

В 2011 году авторы подали заявления в Гомельский горисполком на проведение в центре города пикетов для информирования горожан о задержании и уголовном преследовании правозащитника Алеся Беляцкого. В этом деле Комитет принял к сведению утверждение авторов о том, что решение №299 Гомельского городского исполнительного комитета неправомерно ограничивает право на свободное выражение мнений и право на мирные собрания, налагая на организаторов массовых мероприятий обязательство заключать платные договоры с городскими службами и ограничивая все массовые мероприятия, которые будут проводиться в Гомеле, городе с населением 500 000 человек, одним конкретным местом проведения в отдаленной части города. КПЧ ООН констатировал нарушение прав Леонида Судаленко и Анатолия Поплавного на мирное собрание и как следствие на выражения мнения.

Татьяна Северинец против Беларуси (дело №2260/2013)

В 2011 году автора обвинили в проведении в центре Витебска несанкционированного массового мероприятия, и суд назначил ей наказание в виде крупного административного штрафа. В этом деле Комитет заметил, что, хотя ограничения, введенные в случае Татьяны Северинец с требованием заручаться предварительным разрешением, были произведены в соответствии с законом, ни государство, ни национальные суды не привели никаких разъяснений насчет того, почему ей было необходимо – по отечественному закону и ради какой-то одной из законных целей, – заручаться разрешением, прежде чем мирно пройтись по тротуару с группой знакомых. Не объяснили ни государство, ни национальные суды и то, каким образом на практике прохождение автора и еще нескольких лиц с рукоплесканиями по тротуару к месту культа могло бы нарушить права и свободы других или создать угрозу для общественной безопасности или общественного порядка. КПЧ ООН констатировал нарушение права автора на мирное собрание и как следствие на выражения мнения.

Павел Левинов против Беларуси (дела №2235/2013; №2236/2013 и №2239/2013)

В 2012 году администрация Первомайского района Витебска несколько раз отказывала Павлу Левинову в заявленных пикетах по различным тематикам, имеющим большой резонанс в обществе. В этих делах Комитет напомнил, что именно государство всякий раз должно продемонстрировать, что ограничения прав были необходимыми и пропорциональными. Комитет отметил, что разрешение проводить пикеты только в конкретных заранее определенных местах, как представляется, не соответствует критериям необходимости и соразмерности. Комитет отметил, что ни государство, ни национальные суды не представили какого-либо объяснения применению таких ограничений. КПЧ ООН констатировал во всех трех решениях нарушение права автора на мирное собрание и как следствие на выражения мнения.

Павел Барковский против Беларуси (дело №2247/2013)

После «президентских выборов» 2010 года автор был арестован во время мирной акции протеста, суд назначил ему 15-суток ареста. По делу установлены бесчеловечные условия его содержания под стражей, в частности он был вынужден семь часов стоять лицом к стене и в первые 30 часов после ареста не получал ни пищи, ни воды. Павел Барковский провел 13 дней в переполненной, маленькой камере без постельных принадлежностей, стульев, отопления и надлежащей вентиляции, в крайне плохих санитарных условиях. На всем протяжении его заключения он был вынужден спать на деревянных досках еще с десятью человеками, и ему не было позволено покидать камеру для ежедневных прогулок. Внутренняя температура колебались от 10 °C до 14 °C, в результате чего он испытывал холод и с трудом засыпал. Туалет не был отделен от общего камерного пространства, и пользоваться туалетом ему приходилось полностью на виду у других заключенных. Все перечисленное является нарушением статей 7 и 10 Международного Пакта о гражданских и политических правах (жестокое, бесчеловечное и унижающие человеческое достоинство обращение).

Андрей Стрижак против Беларуси (дело №2260/2013)

В 2012 году Речицкий райисполком отказал Андрею Стрижаку в проведении в центре города пикета, на котором активист планировал выразить свой протест против преследований независимых профсоюзов. В этом деле Комитет напомнил, что право на мирные собрания является одним из основных прав человека, чрезвычайно важным для публичного выражения мнений и убеждений личности и необходимым в демократическом обществе. Это право предполагает возможность организации в общественном месте мирного собрания, мобильного или стоячего, и участия в нем. Организаторы собрания обычно имеют право выбирать такое место, где их может увидеть и услышать их целевая аудитория; ограничения этого права не допускаются, за исключением некоторых случаев. КПЧ ООН констатировал нарушение права автора на мирное собрание и как следствие на выражения мнения.

Александр Грунов и Ольга Грунова против Беларуси (дела №2375/2014 и №2690/2015)

Житель Гомеля Александр Грунов и его мать Ольга Грунова жаловались в Комитет по правам человека после того, как сын был приговорен к смертной казни. После приведения смертного приговора в исполнение мать требовала выдать ей тело для захоронения, в чем ей было отказано. В этом деле Комитет по правам человека установил нарушения права на жизнь, на нарушение презумпции его невиновности, права на защиту, права на справедливое судебное разбирательство. В отношении матери казненного по делу установлено бесчеловечное отношение со стороны государств. Сейчас белорусское правительство обязано сообщить матери о точном времени казни и о месте захоронения ее сына, предоставить ей компенсацию за нарушения, совершенные по отношению к ее сыну, а также за ее собственные боль и страдания, причиненные ей в результате несправедливого судебного разбирательства по делу ее сына и его казни. Государств обязано также принять все меры, необходимые для предотвращения аналогичных нарушений в будущем. Государству следует пересмотреть свое законодательство о смертной казни, которое было применено в этом деле.

Еще по трем белорусским делам №2166/2012, №2182/2012 и №2199/2012 Комитет ООН по правам человека принял решения об их неприемлемости для рассмотрения.