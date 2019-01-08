В чем разница между шампанским и просекко 8.01.2019, 16:13

Шампанское и игристое вино – это не одно и то же.

В течение года всегда найдется повод выпить бокал шампанского. Конечно, не все игристые вина классифицируются как шампанское – и это только начало запутанной терминологии. Чтобы помочь вам выбрать подходящую бутылку игристого напитка, сайт Popsugar составил специальное руководство, чтобы вы могли отличить "ду" от "крю", пишет segodnya.ua.

• Игристое вино: универсальный термин, который используется для обозначения любого игристого вина без особой региональной принадлежности.

• Шампанское: игристое вино, произведенное в одноименном французском регионе. Определение "Шампанское" было защищено Версальским договором, но, поскольку некоторые страны никогда официально не подписывали его, многие производители также используют термин "Шампанское".

• Кава: Это испанское игристое вино было названо в честь погребов, в которых оно производится.

• Просекко: игристое вино, выпущенное в Италии, в основном в регионе Венето.

• Брют: сухой сорт игристого вина, самый распространенный.

• Экстра брют: самый сухой из сухих. Его еще называют "брют саваж".

• Очень сухое: это нечто среднее между сладким и сухим игристым вином. Не путать с "экстра брют".

• Деми-сек: Немного слаще, чем сек, но не такое сладкое, как ду.

• Ду: Очень сладкое игристое, обычно подается как десертное.

• Sec: Полусладкое игристое вино.

• Нон винтаж: игристое вино, произведенное из смеси многолетних сортов винограда. Обозначается аббревиатурой "NV".

• Винтаж: игристое вино, произведенное из урожая определенного года.

• Гранд крю: вино из виноградников самого высокого качества.

• Кюве: Несколько вводящий в заблуждение термин, который указывает, что бутылка происходит от смеси вин, часто хранящихся в секрете виноделом.