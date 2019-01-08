СМИ: Турция попросит США передать ей военные базы в Сирии 2 8.01.2019, 16:16

Анкара также предлагает Вашингтону уничтожить свои военные базы.

Турция может попросить официальные лица США передать американские военные базы в Сирии Анкаре или уничтожить их. Об этом написала 8 января турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники, сообщает "Гордон".

Издание отмечает, что это осложнит обсуждение вопроса о выводе американских войск из Сирии.

Источник Hurriyet рассказал, что речь идет о 22 военных базах. Он отметил, что Турция заявит о намерении использовать американские базы для борьбы с ИГИЛ и выступает категорически против их передачи курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG).

Президент США Дональд Трамп объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии 19 декабря 2018 года. 23 декабря телеканал CNN сообщил, что в Пентагоне подписали указ о выводе оттуда американских войск.