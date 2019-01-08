РПЦ идет в катакомбы 8.01.2019, 16:36

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Российскую православную церковь ждет маргинализация и очередной железный занавес.

В воскресенье, 6 января, в Стамбуле, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний получил Томос о предоставлении автокефалии из рук Вселенского патриарха. Это событие вызвало ожидаемую волну восторга в Украине и ожидаемую "антиволну" обвинений, оскорблений и даже проклятий в России.

Так, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл квалифицировал это как "объединение раскольников", а протоиерей РПЦ Чаплин пошел дальше: он послал проклятия православным в Украине.

"Неча на зеркало пенять, коли рожа крива", - заявил в ответ на это настоятель Свято-Николаевской церкви Украинской Поместной Православной церкви (г.Полтава), протоиерей Александр Дедюхин. В блиц-интервью UAportal он предрек настоящим раскольникам – РПЦ – уход в пещеры, а также пояснил, какие шаги последуют после получения Томоса.

- Что, по вашему мнению, могла бы Православная церковь Украины послать в ответ на эти слова об "объединении раскольников" и проклятия? Может быть, луч добра?

- Можно послать им в ответ русскую пословицу: "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива". Они сами раскольники, потому что они прервали общение и с Константинопольской церковью, и со всем православным миром.

А луч добра мы посылаем с помощью Томоса.

Что такое Томос? Это не просто документ, который делает Украинскую церковь независимой. Он еще и освобождает Константинопольскую церковь от многостолетнего московского ига. Потому что много столетий Москва через деньги, через какие-то другие меры воздействия пыталась руководить Константинополем. Например, мы знаем, что в 1946 году Сталин пытался созвать Вселенский собор, чтобы Московский патриархат стал главным в мировом православии.

Они раскольники, они сами себя загнали в это состояние и теперь, понятно, обвиняют всех.

А то, что на Объединительный собор пришло всего два епископа Московского патриархата – это, пожалуй, Божественный Промысел. Если бы туда пришло больше епископов МП, разве мы бы радовались, если бы 6 января рядом со Вселенским патриархом стоял митрополит Онуфрий? Это было бы переодеванием Московской церкви.

- Вы считаете, тот факт, что митрополита Онуфрия не было на Объединительном соборе – это хорошо?

- Это хорошо. Потому что те, кто хотел остаться с Москвой, остался с Москвой. Безусловно, потом епископы МП будут присоединяться к Украинской церкви, этот процесс мы еще увидим. Но с церковной точки зрения важно не количество, а качество.

Например, можно вспомнить того же преподобного Максима Исповедника, который говорил: "Даже если весь мир причастится с еретиком-патриархом, я один не причащусь".

- Как вы думаете, что будет дальше с РПЦ, которая стала фактически церковью раскольнической?

- Я думаю, что, если они не изменят свою позицию, - а пока ничто на это не указывает, - будет происходить их дальнейшая маргинализация, очередной железный занавес и тому подобное.

Потому что, если последовательно следовать их экклезиологии, то все, кто молятся с Константинопольским патриархом, тоже раскольники. Соответственно, возможен какой-то вариант по типу старообрядческой церкви – закапываться в катакомбы. Ну, что ж, пусть идут.

- Вы допускаете вариант, что в ситуации нынешнего кризиса в РПЦ будет принято решение о замене патриарха Кирилла, например, на митрополита Тихона (Шевкунова), которого называют "духовником Путина"? Тот помирится с Константинополем и выведет ситуацию из тупика.

- Я не могу предполагать, что у них там творится в головах, но дело вот в чем. Это достаточно серьезная иллюзия: дескать, давайте поменяем патриарха Кирилла, одного царя на другого, и всё наладится. Это общий фон. Мы же понимаем, что РПЦ – это одно из министерств путинской России.

Поэтому я не думаю, что будет меняться курс. Это общий курс России – "мы Д’Артаньяны, а вокруг нас все враги. Точно так же ведет себя и РПЦ.

- Получение Томоса – финальная точка, окончательное признание независимой церкви Украины. Переходы приходов УПЦ МП начали происходить раньше, но что будет дальше, начиная с этого момента?

- Прежде всего, должен быть утвержден механизм перехода. На сегодня он достаточно плохо выписан. У нас действует закон "О свободе совести и религиозных организациях" 1991 года. Он очень старый, в нем нет четкого определения, что такое приход, что такое прихожане и прочее, поэтому осуществлять переход достаточно сложно именно юридически.

Спикер парламента Андрей Парубий говорил об этом в Константинополе – о том, что в январе в Раде могут рассмотреть такой законопроект.

Кроме того, нужен процесс юридической регистрации Православной церкви Украины. В Уставе, который был принят на Объединительном соборе, сказано, что он вступает в действие после Томоса. Томос издан, и теперь мы можем заниматься регистрацией.