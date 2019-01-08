В Гродно во время раскопок нашли еще одну шахматную фигуру времен ВКЛ 8.01.2019, 16:45

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Cобирается коллекция шахматных фигур, которыми мог играть сам великий князь Витовт.

В Гродно на Замковой горе во время археологических раскопок нашли еще одну шахматную фигуру. Как информирует Гродненский государственный историко-археологический музей, скорее всего это пешка. В последние годы археологами уже были найдены две фигуры и фрагмент шахматной доски, сообщает «Еврорадио».

Осенью 2017-го во время раскопок на территории Старого замка археологи откопали шахматную ладью времен великого князя литовского Витовта (1350 — 1430). В этом году летом нашли пешку, предположительно XIV века. А в сентябре археологи там же наткнулись на фрагмент средневековой шахматной доски. Таким образом в Гродно собирается коллекция шахматных фигур, которыми мог играть сам великий князь Витовт.

Известно, что в 1930 году во время археологических раскопок в Гродно уже находили шахматную ладью. Однако она серьезно отличается от находки 2017 года. В 2004-м ее украли из музея, но через несколько лет бесценный экспонат удалось вернуть.