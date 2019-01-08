США намерены ввести санкции против подрядчиков Северного потока-2 3 8.01.2019, 16:56

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Власти США угрожают санкциями компаниям Allseas и Saipem, если они не выйдут из российского проекта.

США угрожают наложить санкции на швейцарскую компанию Allseas Group и итальянскую Saipem, если они не выйдут из российского проекта Северный поток-2, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники (перевод — liga.net).

Allseas намерена проложить 90% Северного потока-2 по дну Балтийского моря, Saipem уже построила свою часть.

Санкции против швейцарской компании могут стать серьезным ударом, как для строительства газопровода, так и для самой компании, утверждает издание. Однако пока не ясно, какие санкции могут ввести против итальянской Saipem.

Ранее Европарламент осудил строительство Северного потока-2, приняв резолюцию, в которой называет газопровод политическим проектом, "угрожающим энергетической безопасности Европы.

До этого аналогичную резолюцию приняла Палата представителей Конгресса США.

По мнению Еврокомиссара по вопросам бюджета Гюнтера Эттингера, остановить строительство газопровода не удастся даже не несмотря на давление со стороны США.

Северный поток-2 - строящийся газопровод из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. Россия хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу. Партнерами Газпрома по проекту являются компании Royal Dutch Shell, Wintershall, Uniper, OMV и Engie.

В случае прекращения транзита газа через свою территорию Украина лишится $3 млрд ежегодного дохода. Украина будет добиваться компенсации в размере $12 млрд, если газопровод СП-2 будет запущен.