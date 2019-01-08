В Борисове проигнорировали рабочий день 2 января 8.01.2019, 17:06

1,335

На предприятиях холдинга «Автокомпоненты» проигнорировали постановление cовмина.

Как сообщают ex-press.by работники борисовских предприятий холдинга «Автокомпоненты», на ОАО «БАТЭ», ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель», ОАО «Борисовский завод агрегатов» значительная часть сотрудников не выходила на работу — ни 2 января, ни в другие рабочие дни начала 2019 года.

Так что постановление совета министров, согласно которому 2 января 2019 года был объявлен рабочим днем, очень многие работники «Автокомпонентов» проигнорировали, но отнюдь не по собственному желанию.

Вынужденные простои были частично замаскированы под отпуска за свой счет. Заявления об отпусках работники писали в добровольно-принудительном порядке, ввиду продолжающейся оптимизации численности на некоторых предприятиях холдинга.

Простои в начале года неминуемо приведут к снижению уровня среднемесячной заработной платы в Борисовском районе в январе и отдалению от известной цели «всем по пиццот».