Японский миллиардер сделал самый популярный твит за всю историю 8.01.2019, 17:28

Запись уже ретвитнули более пяти миллионов аккаунтов.

Японский миллиардер Юсаку Маезава побил рекорд самых популярных твитов, пообещав выплаты ста случайно выбранным людям из числа сделавших ретвит.

Запись уже ретвитнули более пяти миллионов аккаунтов, сообщает "Новое время" со ссылкой на Gizmodo.

"С учетом ежедневного повышения курса я дам 100 миллионов иен (всего 100 подарков, по миллиону иен) наличными. Единственный способ подать заявку - подписаться на этот твит и ретвитнуть его. Я направлю личное сообщение от меня победителям", - гласит запись от 5 января.

Число подписчиков Маезавы резко возросло в результате его импровизированного продвижения, с примерно 501 000 учетных записей до того, как его твит стал вирусным, до более чем 5,48 миллионов учетных записей на 7 января.

Ранее рекорд по ретвитам в Twitter принадлежал Картеру Уилкинсону, который в 2017 году попросил у пользователей помочь ему набрать 18 миллионов ретвитов, чтобы он мог в течение года бесплатно есть куриные наггетсы в сети фастфуда Wendy's. Однако ему удалось набрать лишь 3,5 миллиона ретвитов.

Маезава, состояние которого оценивается в $2 млрд, заработал свои деньги, основав японские розничные сайты Start Today и Zozotown. Совсем недавно миллиардер уже попадал в заголовки новостей, когда в сентябре этого года было объявлено, что он станет первым пассажиром в полете вокруг Луны, запланированном на 2023 год.

Не совсем понятно, как Маезава планирует выполнить свое обещание раздавать бесплатные деньги. В то время как предоставление эквивалента $10000 каждому из 100 человек является смешной суммой для миллиардера, успешная раздача денег в социальных сетях может стать логистическим кошмаром. Но одно можно сказать наверняка: в ближайшие месяцы мы можем ожидать появления множества твитов-подражателей от мошенников.