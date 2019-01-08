Возврат $5 миллионов: Вынесен приговор коррупционерам из Минобороны 1 8.01.2019, 17:43

Бывших военных и бизнесменов суд Фрунзенского района Минска признал виновными по ряду статей Уголовного кодекса.

По версии следствия, сотрудники Министерства обороны предоставляли инсайдерскую информацию, а литовская компания поставляла топливо по завышенным ценам и смогла на этих сделках заработать солидную сумму, пишет , пишет tut.by.

Четыре месяца суд разбирался в уголовном деле пяти фигурантов: старшего офицера первого отдела управления горючего и смазочных материалов Минобороны Андрея Несмачного, бывшего сотрудника Минобороны Александра Прокоповича, главы фермерского хозяйства «Игуменское» Олега Хартановича, бизнесмена Бориса Лазерко и владельца литовской фирмы «Аксамеда» Александра Кулагина.

Во время прения сторон прокурор Александр Толстогузов заявил, что вина всех обвиняемых доказана и попросил суд приговорить всех к длительным срокам — от 6 до 10 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. По данным следствия, государству был нанесен ущерб на 6 миллионов долларов.

8 января в суд обвиняемые пришли с большими черными и клетчатыми сумками, с учетом того, что накануне им запросили большие сроки заключения, они решили подготовиться заранее. Поддерживали фигурантов их родные и друзья, некоторые плакали еще до начала процесса.

Оглашение началось неожиданно: судья Наталья Бугук заявила, что судебное следствие возобновлено. Был зачитан протокол допроса Олега Хартановича от 6 августа 2018 года, а также перечислены те документы, которые поступили, пока суд находился в совещательной комнате.

Бывший сотрудник Минобороны Андрей Несмачный полностью признал вину и попросил не лишать его свободы.

После небольшого перерыва начались прения сторон, уже во второй раз (первые прошли еще в середине декабря — прим. редакции). Защитники Лазерко, Прокоповича, Кулагина, Хартановича попросили оправдать своих подзащитных. Адвокат Несмачного обратился к суду с просьбой назначить более мягкое наказание, чем предусматривает Уголовный кодекс.

— Все наше обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере) основано на акте. На мой взгляд, этот акт никчемный, пункты передернуты. Я считаю, это дело сфабриковано. Инвесторы, welcome в Беларусь! Нам страну спасать надо, а мы фабрикуем уголовное дело. Я люблю свою родину, — эмоционально выступил в суде с последним словом Олег Хартанович.

В итоге суд Фрунзенского района Минска признал всех виновными и приговорил Олега Хартановича к 8 годам лишения свободы, Бориса Лазерко — к 6, Андрея Несмачного — к 6, Александра Кулагина — к 8, Александра Прокоповича — к 3 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.

По приговору суда у всех фигурантов будет конфисковано имущество: земельные участки в Браславском районе, автомобили BMW X5, Mercedes, Ford, Peugeot, Renault, Volvo, квартира в Минске, телевизор, планшет, часы Tissot, старинные монеты, мерные слитки, деньги на счетах. Кроме того, суд освободил от ареста квартиры, дома, машины, которые принадлежат родным обвиняемым. Суд также удовлетворил гражданские иски частично и постановил, что обвиняемые должны выплатить более 10 миллионов рублей (около 5 млн долларов). В эту сумму вошел доход, добытый преступным путем, а также госпошлина (более 500 тысяч рублей).

Мужчин взяли под стражу в зале суда. Перед тем как конвоиры надели наручники на обвиняемых, женам и родным разрешили обнять их на прощание и поцеловать.

Напомним, фигурантам вменяли ряд статей Уголовного кодекса: 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов), ч. 4 ст. 209 (Мошенничество в особо крупном размере), ст. 431 (Дача взятки), ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Еще во время предварительного расследования обвиняемые написали явку с повинной, большинство из них дождалось оглашения приговора, находясь под домашним арестом. Единственный, кто все время оставался за решеткой — учредитель литовской компании «Аксамеда» Александр Кулагин. Он признал вину только в неуплате налогов, остальное категорически отрицает.

По версии следствия, зимнее дизельное топливо поступало по завышенным ценам. Например, если одна партия стоила 5,8 миллиона долларов, то обвиняемые присваивали себе 1,7 миллиона. Кроме того, бизнесменам предоставлялась инсайдерская информация о предстоящей закупке, за что сотрудники Минобороны, по данным обвинения, получали по 10−20 тысяч долларов.

Как рассказывал во время допроса в суде бывший сотрудник Минобороны Андрей Несмачный, ведомство закупало специфическое дизельное топливо, которое не производилось в Беларуси. Этот вопрос пытались решить с 1990-х годов, шла переписка, но ведомству посоветовали найти выход самостоятельно. И оно нашло. Четыре года подряд топливо поставляла литовская компания «Аксамеда», которая покупала продукт в России и продавала Министерству обороны. Владелец «Аксамеды» Александр Кулагин пояснял: узнать цену заранее нельзя, завод заранее не предоставляет такой информации, топливо изготавливается под заказ, а в цену закладываются риски.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.