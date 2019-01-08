МВД создает сайт, на котором можно будет проверять штрафы по камерам 3 8.01.2019, 18:05

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Фото: onliner.by

Автовладельцы смогут проверять штрафы через интернет.

Министерство внутренних дел Республики Беларусь случайно "проболталось" о том, что создается специальный сайт, где автовладельцы смогут ознакомиться с нарушениями, зафиксированными камерами автоматической фиксации, пишет abw.by.

После процедуры регистрации, зайдя в личный кабинет, они смогут найти не только информацию о наличии или отсутствии штрафа, но и детали: где было допущено нарушение, насколько была превышена скорость (напомним, сейчас на сайте МВД доступны лишь данные о наличии или отсутствии штрафа).

О том, что белорусы скоро смогут проверять свои штрафы через интернет, МВД сообщило в ответе на электронное обращение группы граждан, созданное "по мотивам" петиции. В конце прошлого года инициативная группа выступила против того, что "письма счастья" рассылаются исключительно заказной корреспонденцией, которую не всегда и не все могут получить, что влечет за собой неприятные последствия.

В ответе министерство огорчило тех, кто ратовал за рассылку извещений простыми письмами. Однако, хочется думать, приободрило тех, кто отдает предпочтение современным интернет-технологиям. Правда, когда конкретно появится сайт, не сообщается.