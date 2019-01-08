Эрдоган сорвал встречу с Джоном Болтоном 8.01.2019, 18:26

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Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

Встреча была запланирована на утро вторника.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, который отправился в турне по странам Ближнего Востока на фоне неопределенности политики Трампа по Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Встреча была запланирована на утро вторника. Эрдоган отказался встречаться с чиновником Белого дома после того, как в воскресенье тот назвал условием вывода американских войск из Сирии гарантии безопасности для курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что президент Эрдоган обещал Трампу гарантировать безопасность сирийских курдов после выхода из Сирии войск США.

Турция почти завершила все приготовления для борьбы с последними боевиками "Исламского государства" в Сирии после запланированного вывода войск США и вскоре предпримет шаги для "нейтрализации" всех террористических угроз, заявил Эрдоган во вторник членам своей партии в Анкаре.

"Мы очень скоро мобилизуем силы для ликвидации террористических организаций в Сирии... Если есть другие террористы, которые будут пытаться вмешаться в наше наступление, то мы также должны их устранить", - сказал Эрдоган, намекнув на силы сирийских курдов, который он хочет оттеснить от турецкой границы.