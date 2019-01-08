Чиж может сохранить контроль над минским «Динамо» 1 8.01.2019, 18:31

ЮРИЙ ЧИЖ

Но не исключено, что нового собственника в «Динамо» продолжат искать.

Как стало известно Tribuna.com, бизнесмен Юрий Чиж может сохранить контроль над минским «Динамо».

На сегодняшний день это один из самых вероятных вариантов развития событий. О причинах такого решения не сообщается. Не исключено, что нового собственника продолжат искать.

Напомним, в конце августа появилась информация, что Чиж продаст минское «Динамо». Сообщалось, что новый владелец клуба мог быть известен к концу года.

Новым владельцем могла стать одна из государственных структур либо частная компания, предположительно, из сферы IT.

Позже tut.by сообщил, что новым владельцем минского «Динамо» может стать российский бизнесмен Михаил Гуцериев, белорусский бизнесмен Владимир Япринцев или IT-предприниматель Виктор Прокопеня.