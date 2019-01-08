Кудрин констатировал провал экономических прогнозов правительства РФ 1 8.01.2019, 18:34

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Фото: Reuters

Макроэкономические прогнозы правительства на 2018 год снова оказались не выполнены.

Несмотря на резкий рост цен на нефть, превышавших 80 долларов за баррель в конце года, ни один из трех ключевых макропараметров не вписался в цели, заложенные властями РФ, передает finanz.ru.

Такова предварительная оценка Счетной палаты РФ, которую представил глава ведомства Алексей Кудрин.

Изначально - еще в сентябре 2017-го - Минэкономразвития прогнозировало ускорение экономического роста до 2,1%. Осенью 2018-го цель снизили до 1,8%, но и ее достичь не удалось: ВВП прибавил лишь 1,5%, а по сравнению с 2017-м годом даже замедлился (тогда рост оценили в 1,7%).

Инфляция превысила официальный прогноз почти вдвое: еще в октябре МЭР закладывало ее на уровне 2,7%, но резкий рост цен на продукты в конце года, почти 20-процентное падение рубля и подготовка ритейлеров к повышению НДС взвинтили итоговый показатель до 4,2%.

Перелом тренд на падение уровня жизни также остался в мечтах. Согласно прогнозу МЭР годичной давности, реальные располагаемые доходы населения, падавшие четыре года подряд, должны были выйти в плюс на 2,3%.

В октябре 2018-го планку подняли до 3,4%, но итог оказался плачевным: к концу ноября доходы снова начали снижаться (на 0,1% за 11 месяцев), а по итогам года рост если и будет, то не превысит 0,4%, оценивает СП.

«Правительству пока приходится начинать с низкого старта», - дипломатично пишет Кудрин.

Но на деле низкий старт продолжается уже больше 10 лет. С 2008-го российская экономика выросла лишь на 7%, тогда как мировая - на 40%, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

2019-й год принесет новые трудности: повышение НДС равносильно изъятию 600 млрд рублей из карманов потребителей, которым придется затянуть пояса еще на 1-1,3%, а пенсионная реформа лишит выплат 2 млн человек, отрезав 0,3 процентного пункта от реальных доходов населения, подсчитал аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Сэкономленные средства правительство намерено направить на национальные проекты, благодаря которым, как считает МЭР, рост экономики ускорится до среднемировых темпов и превысит 3% начиная с 2021 года.

Но анонсированный инвестиционный «прорыв» не содержит ничего нового. В 2013-18 гг правительство уже потратило 75 млрд долларов на различные инфраструктурные стройки, напоминает Орлова. Эффект на экономический рост оказался близким к нулю, а суммарный объем инвестиций упал на 1% относительно уровня 10-летней давности.

Проблема еще и в том, как расходуются деньги, говорит Орлова: доля вложений в машины и оборудование за пять лет снизилась с 38% до 32%, а в развитие собственных технологий (объекты интеллектуальной собственности) составила лишь 3%. Это самый низкий уровень среди стран ОЭСР, констатирует Орлова.

В чудесный экономический «прорыв», анонсированный Владимиром Путиным и расписанный МЭР на ближайшие 6 лет, не верит ни один из 25 профессиональных прогнозистов, принявших участие в октябрьском опросе ВШЭ: консенсус-прогноз экспертов сулит России продолжение стагнации с темпами роста не выше 1,4-1,8%.

Из международных организаций едва ли не самый оптимистичный прогноз по России на 2019 год дает Международный валютный фонд, ожидающий 1,8% роста (против 1,3% в базовом сценарии МЭР).

Но даже если этот прогноз сбудется, по скорости развития экономики Россия займет 153-е место в мире, указывает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Мировая экономика, как считает фонд, продолжит расти вдвое быстрее российской - на 3,6%.