Гродненец остановил колонну МАЗов во главе с ГАИ, чтобы разобраться, почему его облили грязью 6 8.01.2019, 18:47

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ФОто: autogrodno.by

После этого вахтер в сопровождении сотрудников ГАИ пришли к парню прямо на экзамен.

Юрия из Гродно 5 января окатило волной грязного снега из-под одного из МАЗов, чистивших улицу Курчатова в Гродно. Парень остановил колонну во главе с ГАИ, чтобы разобраться, почему его облили грязью, пишет «АвтоГродно».

— Я ехал на экзамен. Вышел на остановке «Завод автоагрегатов» и двинулся в сторону университета. Навстречу мне — караван МАЗов в сопровождении Chrysler ГАИ. Смотрю: подтаявшая грязь как-то высоко поднимается. Отвалы сделаны так, что снег отлетает достаточно далеко. Я отошел от дороги еще дальше (а тротуар в этом месте находится и так метрах в двух от проезжей части): думаю, еще туфли заляпает.

Юрий говорит, что вдоль дороги были припаркованы автомобили, поэтому колонна МАЗов находилась довольно далеко. Когда ряд припаркованных авто закончился, колонна сдвинулась к краю дороги.

— Вдруг волной грязи меня окатило с ног до головы. Мало того, сила удара была такой, что я не устоял на ногах и упал прямо в сугроб. Я среднего телосложения, 1.82 ростом, а представьте, была бы миниатюрная девушка или ребенок?.. Я пытался вслед махать руками, но безрезультатно.

Молодой человек расстроился и решил позвонить в 102, а сам тем временем пошел в сторону университетского корпуса. Пока дозванивался, подошел к одногруппникам, они сделали фото.

— Смотрю, колонна развернулась и едет обратно. Я к ним! Остановил этот караван — и направился сразу к сопровождающему автомобилю ГАИ. Понятно, что расстроен был и злился очень. Сотрудники ГАИ посочувствовали. Мы еще пытались что-то прояснить, но так как было заблокировано все направление, сзади уже стала собираться пробка, а водители — сигналить. Поэтому я пошел дальше.

Молодой человек дозвонился в 102. Девушка-оператор уточнила, могут ли ему позвонить по этому номеру телефона. Юрий ответил, что да, но сейчас у него будет экзамен, поэтому в течение какого-то времени он будет недоступен.

— В середине экзамена в кабинет заходит вахтер в сопровождении сотрудников ГАИ. Оказывается, у меня было пропущено около 15 звонков от них. Первым делом спросили номер автомобиля, который меня окатил грязью. Я разозлился: «Вы мне предлагаете проводить разыскные мероприятия?»

Пока парень написал гаишникам объяснительную — и ждет развития событий. Что бы ни было в итоге, Юрий верит, что все не зря: «Надеюсь, водители снегоуборочной техники будут внимательнее к пешеходам».