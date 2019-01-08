Сайт посольства США в Минске перестал обновляться из-за шатдауна 8.01.2019, 19:14

Шатдаун начался в США 22 декабря.

Сайт посольства США в Минске перестал обновляться из-за прекращения работы американского правительства. Так называемый Government Shutdown начался 22 декабря и, вероятно, станет самым длинным за всю историю Соединённых Штатов, передает euroradio.fm.

"В связи с прекращением финансирования веб-сайт не будет обновляться, пока правительство США не вернётся к полноценной работе", — такое предупреждение появилось на главной странице сайта посольства США в Минске. Последнее обновление и на белорусской, и на английской страницах сайта датируется 21-м декабря — днём, когда начался шатдаун.

Ситуация, когда правительство США прекращает работу, возникает из-за того, что президент и Конгресс не могут договориться о расходах на финансирование государственных органов. Шатдаун происходит довольно часто — но обычно длится не более пары дней.

В этом году (если объяснять очень упрощенно) конфликт возник из-за средств на строительство стены между США и Мексикой, на котором настаивает Дональд Трамп. Конгресс не соглашается утвердить эти расходы, поэтому Трамп, в свою очередь, блокирует решения, которые позволили бы хотя бы частично восстановить работу правительства.

Из-за нынешнего шатдауна 420 тысяч госслужащих США вынуждены работать без оплаты труда, а ещё 380 тысяч временно отправлены в отпуск без каких-либо выплат.