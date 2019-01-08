История начинается с вешалки 2 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

8.01.2019, 19:17

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Антон Орехъ

На выставке в Москве заклеили даты масштабных кризисов при Путине.

Конечно, это не скандал, а рождественский анекдот. Который хорошо рассказывать и слушать, изнемогая от десятидневного оливье с игристым. О важнейших событиях в истории России люди узнают совершенно точно не из здоровенной таблицы в павильоне на ВДНХ рядом с гардеробом. Хотя и расположение таблицы нельзя пренебрежительно недооценивать. Гардероб – стратегическая точка. Это в каком-нибудь главном зале граждане могут пройти мимо и даже не взглянуть на экспонат. Они и вовсе могут до него не дойти. А мимо гардероба не проскочишь. Вообще я бы самые интересные таблицы, и даже картины со скульптурами выставлял в трех важнейших местах – у буфета, у гардероба и туалета. Самые ходовые точки, без которых невозможно воспитание культурного человека и его историческое просвещение.

Веселой получилась и реакция людей из павильона. Мол, у нас выходные, догуливаем, как и вся страна праздники и бог его знает, кто и что в таблице заклеил. Кот из дома – мышь в пляс. Потом окажется, что какой-нибудь гардеробщик самовольно внес искажения в новейшею историю с помощью скотча. Но пошутил не он один. Если исходить из таблицы, то за 12 лет, за два срока Путина и один срок Медведева, в России было пять главных событий: «Курск», «Норд-Ост», «Беслан», война с Грузией и Нобелевская премия Жореса Алферова, которую тоже заклеили на всякий случай. Три теракта, военный конфликт и научная награда. Не очень разнообразно и совсем не радостно для дюжины лет, о которых обычно принято говорить, что Россия тогда встала с колен, отдала долги, укрепила международный престиж, перестав плясать под дудку Вашингтона, возродила армию и флот, улучшила демографию – да и вообще жила в это время как никогда хорошо. И даже мировой кризис 2008 года, спровоцированный Америкой, мы прошли без потерь.

А потом кому-то дают задание сделать таблицу достижений от Рюрика до Путина, и за 12 лет автор сумел вспомнить только гибель моряков, гибель заложников в театре и гибель детей в школе. А еще войну с братским народом. Ну, и премию за достижения, по сути, относящиеся еще к советскому периоду. Какая прелесть. Тут не только табличку заклеить нужно поскорее, но и автора таблички найти и посмотреть в его крамольные глаза. Но самое забавное, что даже в гардеробе, на самой урожайной точке павильона, единицы стали бы всерьез и пристально изучать все эти таблички и строчки. Зато когда в них что-то залепили – всем сразу стало интересно. Почему-то именно так всегда и получается.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»