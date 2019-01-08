Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США 1 8.01.2019, 19:46

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Наталья Весельницкая

Фото: AP

У следователей есть доказательства тесных связей Весельницкой с Кремлем.

Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила российского юриста Наталью Весельницкую в попытке помешать расследованию мошенничества и отмывания денег компанией Prevezon Holding.

Об этом сообщает svoboda.org со ссылкой на The New York Times.

По информации газеты, в деле участвовал влиятельный российский бизнесмен. Его имя не разглашается.

The New York Times отмечает, что дело не связано со встречей с представителями нынешнего президента США Дональда Трампа в 2016 году в Нью-Йорке. Однако, по данным журналистов, у следователей есть доказательства тесных связей Весельницкой с Кремлём.

Газета пишет, что министерство юстиции США обращалось к российским властям с просьбой оказать содействие в проведении расследования. Однако Москва направила письмо, в котором якобы оправдывала действия обвиняемых российских граждан.

В обвинительном заключении говорится, что Весельницкая тайно сотрудничала с российским "высокопоставленным прокурором" для подготовки ответа американской стороне, пишет The New York Times.