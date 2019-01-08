Джереми Кларксон назвал пять лучших автомобилей 2018 года 1 8.01.2019, 19:57

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Ведущий шоу The Grand Tour протестировал более тридцати автомобилей, вышедших в 2018 году.

Бывшая звезда Top Gear и нынешний ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон протестировал более тридцати автомобилей, вышедших в 2018 году, и составил собственный топ-5 лучших авто последних 12 месяцев, пишет «Трибуна».

В итоге его топ выглядит таким образом:

Лучшие машины

5. Bentley Continental GT

Мотор V8 мощностью 635 л.с., максимальная скорость – 333 км/ч, разгон до «сотни» за 3,7 с, цена — 228 тысяч долларов.

Мнение Джереми: «Блестящий пример совершенно неповторимого стиля, выглядящий глазурью на правильно приготовленном торте. Льюис Хэмилтон среди машин #благословенен».

4. Aston Martin Vantage

Мотор V8 мощностью 510 л.с., максимальная скорость – 314 км/ч, разгон до «сотни» за 3,6 с, цена — 150 тысяч долларов.

Мнение Джереми: «По уровню чистого восхищения соответствует новым «Порше 911». Нового «Астон Мартин» желаешь до такой же боли в сердце, что и при желании «Баунти» из темного шоколада в очереди за бензин на автозаправочной станции».

3. BMW Alpina B5

Мотор V8 мощностью 608 л.с. с двойным турбонаддувом, максимальная скорость – 330 км/ч, разгон до «сотни» за 3,5 с, цена — 113 тысяч долларов.

Мнение Джереми: «Ощущается настолько близко к совершенству, насколько вообще может подойти машина. Лучше лучшей машины в мире. Не думайте, что «Альпина» создана исключительно ради комфорта: если вы переключите ее в режим «Спорт плюс», то цифровой спидометр перестанет успевать за ее разгоном. К моменту, когда вы, наконец, сможете вдохнуть, вы уже попадаете в опасную зону по попаданию в тюрьму за превышение скорости. Еще ее мотор издает звук, призывающий мурашки на затылок. Да, он создан искусственно, но Железный Человек тоже такой, а мы все его любим. Это самая быстрая машина своего типа в мире».

2. Porsche 911 GT2 RS

Мотор мощностью 700 л.с., максимальная скорость в 340 км/ч и разгон до «сотни» за 2,8 с. Цена — 360 тысяч долларов.

Мнение Джереми: «GT2 RS — по-настоящему великолепный спорткар. И это говорит человек, который никогда не был фанатом «Порше». Пять звезд из пяти».

1. Lamborghini Huracan Performante

У машины двигатель V10 с двойным сцеплением мощность 640 л.с., обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 2,9с (максималка — 335 км/ч). Стоимость — 270 тысяч долларов.

Мнение Джереми: «Она не просто быстра. Она волнует. При вдавливании педали газа в пол ее рев начинается как отбойный молоток, затем взрывается самодельная бомба, потом рвется вулкан Кракату, запускается концерт группы the Grateful Dead, происходит зажигание у космической ракеты, вскрикивает последний мотор V10 из «Формулы-1», пролетает на полной скорости эскадрилья F-15 с полной боевой загрузкой, подают голос несколько львов, охотничий рог и война. Машина издает звук рождения вселенной у тебя над головой, пока ты прикован к сиденью в одном положении, но ты все время ощущаешь ее нежное дыхание через вставшие дыбом волосы на руках. Никогда не слышал, чтоб авто так ревело. Это та самая машина, которая рычит и мурлыкает одновременно. Яркая и сладкая, как итальянский томат, и заставляет закрывать глаза от удовольствия. Она идиотически быстрая. На прямой оставит «Феррари 458 Специале» рыдать на обочине. На «Северной петле Нюрбургринга» она быстрее стоящих миллионы гиперкаров».

Худшие машины

5. Abarth 695 Rivale

У машины двигатель мощностью 177 л.с., обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 6,7 с (максималка — 225 км/ч). Стоимость — 32 тысячи долларов.

Мнение Джереми: «Когда видишь ее в первый раз, то сразу появляется мысль «Хочу себе такую!». Но когда видишь ее цену, то точно засядешь за телефон для звонка дилеру. Но это будет ужасной ошибкой, потому что, ууууу, это отвратительное авто. 695-й шатается на скорости, постоянно подпрыгивает и трудно управляется, если только вам не нравится страдать. Она оказалась настолько нестабильной, что я даже не осмелился превысить скорость. Мне правда не нравится эта машина».

4. Audi Q8

У машины двигатель турбированный V6 мощностью 282 л.с., обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 6,3 с (максималка — 245 км/ч). Стоимость — 83 тысячи долларов.

Мнение Джереми: «Настоящий соперник «БМВ Х6» – для абсолютно сумасшедших людей. У этой машины покатая задняя часть, бесколоночная дверь и большие жирные шины — кажется, она для украинцев и людей, мечтающих о фиолетовом бархате, но не имеющих денег и шаров на покупку «Ламборгини». Когда немного жмешь на педаль газа для небольшого разгона, ничего не происходит. Когда жмешь сильнее — машина все еще не отвечает. Эту машину невозможно разогнать на +5 км/ч — она либо не разгоняется вообще, либо рвется как берсерк. Ее невозможно вести быстро. Это вообще не машина, это устройство для перемещения».

3. Dacia Duster

У машины двигатель мощностью 113 л.с., обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 12,9 с (максималка — 170 км/ч). Стоимость — 19 тысяч долларов.

Мнение Джереми: «Никто никогда не будет водить «Дастер» аккуратно. Или спокойно. Или хотя бы с чувством собственного достоинства. На шоссе на шестой передаче эта машина вообще не будет разгоняться — только если поедешь c горки, да и то благодаря силе гравитации. Не важно, что будешь делать своей правой ногой — проблема не решится, пока не вернешься на четвертую передачу. В городе все еще хуже — коробка передач демонстрирует невероятно долгую задержку между первой и второй, так что на 10 км/ч уже лучше переключаться сразу на третью. Короче говоря, у этой машины столько же личности, сколько у стиралки».

2. Mini 1499 GT

У машины турбированный трехцилиндровый двигатель мощностью 101 л.с., обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 10,1 с (максималка — 195 км/ч). Стоимость — 22 тысячи долларов.

Мнение Джереми: «Никто на самом деле не знает и не узнает, какова ее максимальная скорость, поскольку ни у кого не хватит терпения дождаться, пока столь крошечный мотор раскрутится на полную. Я не возражаю против слабых машин, если они ощущаются живыми и отзываются на энергичное вождение, но «Мини» так не делает. Трудно найти верное слово для описания, но «ужасно» должно быть довольно близким. Ограниченное издание оказалось недостаточно ограниченным — их сделают всего 1499 штук, наверное, потому, что «Мини» сразу догадалось: много таких не продать.

1. Volvo V60

У машины турбированный двигатель мощностью 187 л.с., обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 7,9 с (максималка — 220 км/ч). Стоимость —46 тысяч долларов.

Мнение Джереми: «Ничто не заявляет громче о смерти вашей сексуальной жизни, как вождение «Вольво». Она выглядит прекрасно ровно до того момента, пока не заведешь мотор. Он похож на мрачную электростанцию: такой же шумный, хриплый и безжизненный, как индонезийский грузовой корабль, за которым гонится пиратский катер у берегов Сомали».