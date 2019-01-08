Протестный 2018-й 1 Владимир Воронов, «Радио Свобода»

8.01.2019, 20:17

Против чего выступали россияне в ушедшем году.

Центр экономических и политических реформ зафиксировал рост протестной активности в 2018 году в России в сравнении с предыдущим годом. Эксперты ЦЭПР связали это в первую очередь с недовольством населения повышением пенсионного возраста – самой непопулярной реформой нынешних властей. Социально-экономические проблемы были основным поводом для протеста граждан. Впрочем, в течение 2018 года всплывали и другие поводы для недовольства.

Митинг против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске

Мусорный бунт: Подмосковье наносит ответный удар

В конце 2017 года о проблемах с утилизацией бытовых отходов в крупных городах говорили в основном экологические активисты, организуя инициативные группы против мусоросжигательных заводов, например, в Подмосковье и Казани. В 2018-м вспыхнул массовый протест. 3 марта в подмосковном Волоколамске на митинг за закрытие местного мусорного полигона "Ядрово", по оценкам организаторов, вышли 5 тысяч человек – четверть населения города. На свалку, до того момента не беспокоившую граждан, начали вывозить мусор из Москвы, как минимум в 2 раза превысив проектную мощность полигона. В считаные месяцы образовались горы мусора высотой с девятиэтажный дом. Волоколамск накрыл запах сероводорода, участились обращения в поликлиники с симптомами отравления. Жители связывали это с выбросами свалочного газа. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Через две с половиной недели положение обострилось: после массовой госпитализации школьников тысячи вышли на стихийную акцию протеста, перекрывали дороги на полигон, забросали снежками губернатора Московской области Воробьёва, приехавшего встретиться с протестующими. Вспыхнули протесты в Коломне, Серпухове и других городах, на чьи полигоны тоннами вывозили московский мусор. Причиной коллапса стало внезапное закрытие полигона "Кучино" в Балашихе: на неё местные жители пожаловались президенту Путину во время прямой линии в 2017 году. Мусор, поступавший на эту свалку, не успели грамотно перераспределить. Мусорные бунты кольцом окружили Москву, формирующую почти 20 процентов всех отходов в стране.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на акции протеста против "Ядрово"

В столице проблему пробуют решить марш-бросками отходов в другие регионы. Три сортировочные станции уже строятся в черте города. Когда о возможном вывозе мусора в Ярославскую, Архангельскую и Мурманскую область стало известно местным жителям, протесты начались и там. Выступили против новых свалок в Тверской и Тамбовской областях. В Госдуме реформирование системы вывоза мусора в городах федерального значения отложили на 3 года.

В конце лета мусорный кризис охватил Челябинск. После давно обещанного властями закрытия местного полигона площадью в 80 гектаров в городе начался передел мусорного рынка, вызвавший логистические нестыковки: взамен старой свалки просто открыли 2 новых, подальше от города, что сделало вывоз нерентабельным. Челябинск утонул в отходах, которые не вывозили 2 недели: переполненные мусоропроводы, контейнеры, пакеты с отходами вдоль дорог. В городе ввели чрезвычайную ситуацию и окончательно ликвидировали проблему лишь к октябрю.

Алексей Навальный на митинге в Москве 5 мая

Кампания “Навальный-2018”: от забастовки избирателей до разгона перед инаугурацией

Президентские амбиции оппозиционного лидера Алексея Навального разбились о ЦИК. Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала его кандидатом в президенты, сославшись на судимость по делу "Кировлеса". Навальный призвал своих сторонников к бойкоту выборов и выходу на акции протеста 28 января. Они прошли в десятках городов и закончились задержаниями сотен митингующих, а затем штрафами и арестами активистов.

5 мая – новая серия несогласованных протестных акций, “Он нам не царь”. Тысячи участников и более 1600 задержанных по всей стране, больше всего в Петербурге и Москве. В столице в разгоне протестующих впервые принимали участие люди в казачьей форме, активно сотрудничавшие с правоохранительными органами и избивавшие участников акции нагайками и кулаками.

В конце года Госдума приняла закон о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Теперь за это организаторам грозит штраф до 50 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Алексей Навальный считает, что закон приняли лично против него: законопроект внесли в нижнюю палату парламента вскоре после первых антикоррупционных митингов сторонников Навального, где, по оценкам наблюдателей, участвовало большое количество подростков. По данным проекта "ОВД-Инфо", подростков на митингах Навального было менее 15 процентов от общего числа участников. Как именно будет доказываться непосредственно вовлечение, из текста закона непонятно. Противники инициативы отмечали её широкую трактовку.

Акция против пенсионной реформы в Москве, 22 сентября 2018 года

Пенсионная реформа: отнеслись с непониманием

О грядущем повышении пенсионного возраста правительство объявило в день старта чемпионата мира по футболу. Под шум из “Лужников”, где проходил матч-открытие турнира, премьер-министр Медведев рассказал о пошаговом внедрении 65-летнего рубежа для мужчин и 63-летнего для женщин. “Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+”, – заявил Дмитрий Медведев. Бонусом россиянам пообещали повышение НДС.

Оппозиция выступила с резкой критикой инициативы, объявив её конфискацией денег у населения. Но масштабные акции протеста в тот момент были невозможны: в городах – организаторах чемпионата мира действовал мораторий на митинги, пикеты, шествия и демонстрации. Особого порядка согласования требовали даже одиночные выступления. Протест начался в интернете: петиция с требованием не повышать пенсионный возраст на сайте change.org за несколько дней набрала более миллиона подписей. К моменту закрытия петиции её поддержали почти 3 миллиона пользователей.

Задержания в Петербурге на акции против пенсионной реформы

Первыми серию митингов провели сторонники Алексея Навального. Усилиями активистов его бывших предвыборных штабов 1 июля локальные протестные акции прошли в десятках городов, не имеющих отношения к чемпионату мира. Позже протест активно поддерживали КПРФ и несистемные левые силы (коммунисты заявляли, что инициировали акции в более 100 городах России), профсоюзы, либералы и центристы. Законопроект о пенсионной реформе в первом чтении Госдума приняла уже 19 июля.

При этом объединить усилия противникам пенсионной реформы так и не удалось. Они проводили раздельные акции протеста. 28 и 29 июля в Москве тысячи противников повышения пенсионного возраста пришли на митинги КПРФ с “Левым фронтом” и – отдельно – “Либертарианской партии России”. 4 сентября митинги провели коммунисты и профсоюзы с партией “Справедливая Россия”. 9 сентября, в единый день голосования, против пенсионной реформы вновь выступили сторонники Алексея Навального, в большинстве случаев на несанкционированных акциях. В более чем 80 городах страны задержали более тысячи человек.

Демонстрация в Барнауле

Как и предсказывали социологи, после волны протестов с корректировкой инициативы выступил президент Путин, предложив поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60, а также наказывать работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. В своём обращении 29 августа Владимир Путин призвал отнестись к реформе с пониманием.

В Госдуме проект прошёл второе и третье чтение 26 и 27 сентября. 3 октября его поддержали Совет Федерации и президент, после чего протест пошёл на спад. В январе 2019-го пенсионная реформа в России вступила в силу.

Протесты в Магасе

Протестный Магас

В октябре массовый протест против изменения границы с Чечней начался в столице Ингушетии – Магасе. 26 сентября 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении границы между республиками, которой формально не было с 1992 года. Этому предшествовало начало строительных работ в Сунженском районе на границе республик. Чеченские строители под охраной военных подразделений начали сооружать дорогу на территории заповедника “Эрзи”. Затем работы продвинулись вглубь Ингушетии.

Пришедших 4 октября к зданию парламента Ингушетии в Магасе возмутил неравноценный, по их мнению, обмен землями после закрытых от общественности переговоров. Парламент республики принял изменения сразу в трёх чтениях. Счёт участников протеста пошёл на десятки тысяч. Депутаты голосовали тайно, позже вышедшие к митингующим парламентарии заявили, что большинство проголосовало против изменения границ, обвинив счётную комиссию в фальсификации. Участники митинга объявили протест бессрочным, решив круглосуточно дежурить у здания парламента. Регулярные многочисленные митинги продолжались здесь до 31 октября.

16 октября соглашение вступило в силу. Его противники пытались оспорить новые границы в суде. Спустя 2 недели Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение и потребовал провести по этому вопросу референдум. Глава республики подал запрос в Конституционный суд России. Там окончательное решение вынесли 6 декабря: соглашение законно, несмотря на нарушения в процедуре его принятия. Вопрос о фальсификации итогов голосования депутатов Ингушетии так и остался открытым.

Участник акции протеста в Ингушетии

Владимир Воронов, «Радио Свобода»