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Гуренко покинет минское «Динамо»

  • 8.01.2019, 20:25
Сергей Гуренко
Фото: dinamo-minsk.by

В отношениях между Чижом и Гуренко случился конфликт после поражения от «Зенита».

Как стало известно Tribuna.com, главный тренер Сергей Гуренко покинет минское «Динамо».

Контракт закончился еще в конце прошлого года и предложения о продлении сотрудничества специалист не получил.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Чиж может сохранить контроль над минским «Динамо».

Отметим, что в отношениях между Чижом и Гуренко случился конфликт после поражения от «Зенита».

Выход из отпуска намечен на 10 января. Ожидается, что тренировку проведет главный тренер дубля Артем Челядинский, хотя не исключены и иные варианты развития событий. В частности, сразу несколько источников называет возможными кандидатами на пост главного тренера «Динамо» россиян Андрея Тихонова и Андрея Каряку, однако подтвердить достоверность этой информации на данный момент не удалось.


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