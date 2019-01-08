Конгресс США подготовил резолюцию о приостановке снятия санкций с «Русала» 8.01.2019, 20:27

Сделка администрации Трампа с Дерипаской попала под прицел американского конгресса.

Сделка администрации Дональда Трампа с российским миллиардером Олегом Дерипаской, которая позволяет к середине января снять санкции с «Русала», попала под прицел американского конгресса, передает finanz.ru

Как сообщает The Daily Beast, лидер демократов в Сенате Чак Шумер подготовил резолюцию о приостановке действия соглашения, которое Дерипаска заключил с Минфином США после напряженных переговоров, продолжавшихся более полугода.

В рамках сделки, анонсированной 19 декабря, США согласились в течение 30 дней исключить En+, «Русал» и «Евросибэнерго» из «черного списка», запрещающего любые транзакции и де-факто вырезающего компании Дерипаски глобального рынка.

В ответ миллиардер, некогда самый богатый человек в России, потерявший из-за санкций две трети состояния, обязался снизить долю в En+ с 70% до менее 45% без какой-либо компенсации.

Его право голоса при этом будет ограничено 35-процентным пакетом. В совете директоров из 12 человек только четверо будут его представителями, а половину совета составят граждане Штатов и Великобритании.

И хотя, передав США контроль над своей алюминиевой империей, сам Дерипаска останется в «черном списке» Минфина, а его собственность по-прежнему будет заблокирована, сделка позволит «Русалу» возобновить продажи алюминия на мировом рынке и избежать дефолта по внешнему долгу.

Соглашение с Дерипаской, попавшим в SND-list за участие в «злонамеренных действиях России», требует объяснений, заявил The Daily Beast член комитета по разведке палаты представителей конгресса Джим Хаймс. По его словам, дальнейшие шаги будут обсуждаться на уровне комитетов конгресса.

Резолюция о приостановке снятия санкций подготовлена в рамках закона «О противодействии врагам Америки» (CAASTA), принятого прошлым летом: он позволяет конгрессу в течение 30 дней блокировать любые решения администрации, снижающие санкционное давление на Россию.

Подготовка документа не означает, что конгресс уже принял решение, подчеркнул Шумер.

Конгрессмены продолжат оценивать условия сделки, а готовая резолюция нужна, чтобы в случае необходимости запустить процедуру ее блокировки, уточнил он.

«Люди из Минфина должны объяснить сделку на Капитолийском холме. Нам нужно больше информации как можно быстрее», - заявил в свою очередь Хаймс.