Рассерженные водители: Почему дорожники в Беларуси сбрасывают снег под колеса? 1 8.01.2019, 20:41

У водителей заканчивается терпение.

Если начинают жаловаться водители общественного транспорта — значит, действительно накипело. В редакцию Onliner обратилась водитель минского троллейбуса. Она рассказала о проблеме, которая знакома почти каждому водителю: во время уборки улиц снег с тротуаров и остановок общественного транспорта нередко сбрасывают на проезжую часть, под колеса. Вопрос у водителя один: сколько это будет продолжаться?

«В этой каше трудно остановить многотонную машину!»

— Зима — это время головной боли для водителей общественного транспорта. Наша работа и так связана с повышенным вниманием: мы обязаны смотреть и за дорогой, и за пешеходами, и за нашими пассажирами. А тут еще дорожники, есть такое ощущение, объявили нам войну! — рассказала водитель троллейбуса.

Согласитесь, женщина, которая каждый рабочий день по несколько раз проезжает Минск по диагонали, многое замечает на дорогах. И кое-что из увиденного ей совсем не нравится.

— Остановка общественного транспорта — это место повышенной опасности. Нужно быть очень внимательным, потому что может произойти все что угодно. А уборщики, очищая остановки от снега, сбрасывают его под колеса автобусов и троллейбусов. Сколько раз такое уже было: ты подъезжаешь — и прямо под троллейбус летит снег! — говорит водитель.

Женщина пояснила, что ее претензия связана исключительно с безопасностью дорожного движения.

— В этой каше трудно остановить многотонную машину даже на минимальной скорости — ее несет. А у нас же люди любят машины парковать на остановках, пешеходы перебегают дорогу как попало. У меня был такой случай: женщина бежала перед троллейбусом, поскользнулась и упала. Я пытаюсь затормозить, а троллейбус несет по снегу. И пешеход на пятой точке скользит прямо под колеса. Я успела остановиться, когда до человека оставалось полметра! — рассказала водитель троллейбуса.

Тяжелее всего с «гармошкой»

Наибольшие сложности, по ее словам, возникают при работе на сочлененных троллейбусах, так называемых, «гармошках».

— Это просто кошмар какой-то! У «гармошки» средний мост — ведущий. Невозможно ни затормозить на остановке, ни затем с нее тронуться — колеса пробуксовывают страшно. Я уже сколько раз делала дворникам замечание — бесполезно. Или отмахиваются, или переадресовывают к начальству. Звонила, обращалась к своему начальнику по безопасности движения, но проблема не решается.

Женщина добавила, что сложнее всего ситуация обстоит в морозные дни после снегопада.

— Когда температуры положительные, снег быстро тает. Но если мороз, куда ему деваться? Автобусы и троллейбусы его укатывают, образуется наледь. Что это за уборка? Насколько я знаю, выброс снега на проезжую часть запрещен при минусовой температуре, — утверждает водитель.

Еще один любопытный момент: маршрут водителя пролегает через несколько районов столицы. И женщина по-разному оценивает работу по уборке снега в каждом районе.

— Во Фрунзенском районе приятно работать: там все аккуратно и красиво — дорожники чистят снег на остановках, не сбрасывая его на дорогу. Хочется от имени всех водителей выразить им за это огромную благодарность. А в Первомайском и Партизанском районах, к примеру, все обстоит куда хуже, — рассказала собеседница.

«Теперь никто так поступать не будет»

— Все уже предупреждены — никто выбрасывать снег на дорогу не будет. Даже если такие случаи были — теперь никто так поступать не будет, — заверили в «Ремавтодоре Первомайского района г. Минска».

Очевидно, что снег сбрасывали под колеса не из вредности. Тогда по какой причине применялся такой неоднозначный способ уборки?

— Можно в этой ситуации понять и водителей, и дворников, — отметили в «Ремавтодоре». — Когда снег мягкий и мокрый, его бросают под колеса — и он разошелся, растаял, его нет. Иначе куда его девать, когда нет необходимых ресурсов? Чтобы снег оперативно вывозить, такой штат нужно огромный держать — это просто нереально. К каждой куче должна тогда подъехать техника, все погрузить, а это тоже время. Те же транспортники тогда будут возмущаться, что на остановках стоит «Ремавтодор». Вы представляете, что будет твориться: и так люди паркуются на остановках, мы приедем за снегом — как подъехать тому же троллейбусу или автобусу? Это замкнутый круг.

К слову, на территории Первомайского района располагается более 200 остановок общественного транспорта. Убирать нужно пешеходные переходы и так далее. Дорожники говорят о том, что работают в круглосуточном режиме.

— Работы много, а человеческий ресурс — он же тоже ограничен. Есть совсем узкие остановки, где некуда девать снег, а есть огромные по площади остановочные пункты. И все нужно расчистить. На каждой остановке дворника не поставишь, у каждого — по 6—7 остановок. А снег идет. Человек пока расчистит все остановки до последней, первую уже снова заметет. Техника у нас работает, но техника в первую очередь убирает проезжую часть и тротуары, чтобы можно было пройти и проехать, чтобы город не остановился, — поясняют специалисты.

В «Ремавтодоре» призывают всех отнестись к ситуации с пониманием и проявить терпение.

— Это зима, а все хотят, чтобы было чисто, как летом. Причем раньше люди хоть как-то участвовали, хоть во дворах свои машины очищали. Кто чистит теперь? На уборке работают в основном пенсионеры. Это не молодые хлопцы, которым достаточно два раза лопатой махнуть. Пожалуйста, выходите помочь — мы приглашаем. Если нужно — дадим лопаты. Каждый хочет, чтобы город был убран, так давайте что-то делать! Мы работаем, не сомневайтесь. Да, не всем нравится, да, есть жалобы. Но мы работаем, — говорят в «Ремавтодоре».