В Украине зарегистрировали еще четырех кандидатов в президенты
- 8.01.2019, 20:52
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Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты страны. Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, 8 января, передает korrespondent.net.
Так, зарегистрированы мэр Львова, лидер партии Самопомощь Андрей Садовой, лидер партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентин Наливайченко, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин и самовыдвиженец Виталий Скоцик.
Таким образом, уже зарегистрированы пять кандидатов в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта.
Напомним, первого кандидата - бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко - ЦИК зарегистрировала 4 января.
Как сообщалось, в первый день открытия регистрации 31 декабря документы подали в ЦИК как раз подали Шевченко и Ратуш.