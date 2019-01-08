Брат погибшего в Могилеве парня: Надеюсь, эта смерть остановит желающих покататься на горке 8.01.2019, 21:15

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24-летний житель Могилева, катаясь с горки, столкнулся со столбом.

Трагическое происшествие случилось 6 января в новом парке Подниколье в Могилеве. На несанкционированной горке разбился юноша. Внизу горки он столкнулся со столбом, удар пришелся на голову. Скорая приехала на место через 10 минут, но помочь уже ничем не смогла, передает «Белсат».

Погибшим оказался 24-летний житель Могилева Алексей. 6 января он пришел на стихийную горку вместе с друзьями, но они от комментариев отказались.

Чтобы узнать отношение семьи к происшествию, мы поговорили с его двоюродным братом Евгением Позняковым:

– Мы с Алексеем были в очень хороших отношениях, росли вместе, часто виделись. Совсем недавно он звонил мне, и мы собирались встретиться.

Евгений узнал о смерти брата только 7 января от родственников. Евгений благодарен всем, кто не остался равнодушен к их трагедии. По его мнению, чем больше человек узнает о случившемся, тем больше шансов, что оно не повторится снова.

Столб внизу горки, с которым столкнулся Алексей, поставили буквально за пару дней до происшествия – об этом сообщил tut.by со ссылкой на слова сторожа парка Александра. Получается, что люди катались с горки уже как минимум 3 недели, и вдруг под горкой появляется новая преграда – столб. Мы постарались найти доказательства: последнее видео без столба, которое нам удалось разыскать, датируется 24 декабря 2018 года. Это значит, что как минимум 24 декабря 2018 года столба под горкой еще не было.

— Сегодня Алексея похоронили в деревне Душки Горецкого района, откуда он сам родом, где живут его родители. Алексей родился и учился в деревне, а позже переехал в Могилев и продолжил обучение на сварщика. Алексей много работал с детства, дома помогал родителям, затем работал на могилевском заводе «Строммашина». Служил в армии, после которой поставил цель заработать деньги и создать семью, ради этого даже поехал на заработки в Россию.

Последние несколько лет Алексей жил в Могилеве. Снимал квартиру, работал таксистом. Он осуществил свою мечту – создал семью: у него осталась жена и новорожденный сын.

— Радует единственное, что Алексей успел оставить часть себя – своего сына. Как говорят, Бог забирает самых лучших. Алексей всегда был сдержан, хорошо воспитан, трудолюбив. Он умел решать проблемы, – говорит двоюродный брат Алексея Евгений Позняков.

Свидетели происшествия сообщили, что парень разбился на тюбинге. Но сегодня сайт mogilevnews.by со ссылкой на следственный комитет проинформировал, что молодые люди катались на автомобильной шине. Следственный комитет возбудил доследственную проверку дела, проводятся определенные экспертизы.

Трагедия сильно задела могилевчан, так как людей предупреждали об опасной горке, но они все равно шли на нее кататься. За день там могли скатиться с горки сотни горожан. Когда появилась информация о многочисленных травмах, которые получили любители зимних развлечений в парке Подниколье, на горке поставили табличку, что кататься с нее запрещено. Но и это не остановило людей.

Горку в Подниколье раскатали сами люди, она никогда не была предназначена для катания. Но никто и не мешал желающим спускаться с горки. Внизу стоял наряд милиции, следил за порядком в парке, но на людей, которые катаются с горки, особенно не обращал внимания.

Гражданам кататься с горки в Подниколье было очень удобно: парк находится в самом эпицентре праздников, в центре города. К тому же, он еще и бесплатный, в отличие от официальных мест катания.

Горка совсем не приспособлена для катания. Она очень крутая, внизу обрывистая, как говорят, с трамплином. Люди раскатали оба склона вдоль лестничного спуска с фонтанами. С одной стороны под горкой стоит дерево и скамейки, с другой – поставили столб, лежат поддоны. Раньше здесь еще стояли строительные материалы на поддонах, но их убрали после того, как один из могилевчан при съезде с горы травмировал о них ноги.

Через два дня на месте происшествия все еще видна кровь на снегу. На злополучном столбу висят искусственные цветы, а на земле под ним лежат две гвоздики с черной траурной лентой.

— В смерти Алексея мы не обвиняем никого, ни власти, ни правоохранительные органы, – говорит брат погибшего Евгений Позняков. – Мы понимаем, что об опасности горки было и по телевидению, и таблички стояли. Это просто ужасный случай. Мы слышали, что после смерти Алексея власти усилили контроль, поставили патрульных наверху горы. Конечно, нашей семье это уже не поможет, но надеюсь, что подобных случаев больше не случится ни с кем. Я надеюсь, что эта смерть остановит желающих покататься на той страшной горке.