Компьютеры Меркель и сотен немецких политиков взломал студент 8.01.2019, 21:17

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Ангела Меркель

Фото: getty images

20-летний немецкий студент живет с родителями в земле Гессен и действовал в одиночку.

Немецкая полиция во вторник объявила, что человеком, взломавшим почту и личные страницы сотен политиков Германии, включая канцлера Ангелу Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, оказался 20-летний немецкий студент. Его имя не обнародовано, передает ВВС.

Федеральная уголовная полиция Германии объявила во вторник, что студент был арестован в воскресенье и признался во взломе и в том, что еще в прошлом году выложил все эти данные на анонимном аккаунте в "Твиттере". Утечка была обнаружена только несколько дней назад.

В заявлении полиции говорится, что задержанный живет с родителями в земле Гессен и действовал в одиночку. Он с готовностью сотрудничает со следствием и поэтому не заключен под стражу.

"Он сказал, что опубликовал данные, потому что его возмущали некоторые заявления тех, чьи данные он опубликовал", - сказал журналистам пресс-секретарь подразделения прокуратуры по борьбе с интернет-преступлениями Георг Унгефук.

Утечку обнаружила 3 января немецкая радиостанция RBB, но огромный массив личных данных немецких политиков был постепенно выложен в "Твиттер" в течение декабря. Сейчас этот аккаунт заблокирован.

По подсчетам газеты Bild, жертвами взлома стали 405 политиков разного уровня из правящего альянса ХДС/ХСС, 294 политика из Социал-демократической партии, 105 членов партии "зеленых", 82 члена Левой партии и 28 членов Партии Свободных демократов.

Таким образом, затронутыми оказались все представленные в бундестаге партии, кроме "Альтернативы для Германии".

Кроме того, злоумышленник выложил личные данные и переписку десятков журналистов и звезд-шоу бизнеса.

Как сообщили немецкие власти, хакер скачивал всю эту информацию до конца октября 2018 года.

Правительство Германии на следующее же утро, 4 января, созвало экстренное совещание и заявило, кроме прочего, что утечки важной конфиденциальной информации, связанной с Меркель, обнаружено не было.

Расследованием утечки занимались Федеральное бюро безопасности инфотехнологий (BSI), а также разведка, контрразведка и полиция Германии.