На Аранской сноcят часть здания «Белмедпрепаратов» 8.01.2019, 21:29

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Что будет с сооружением дальше?

На днях минчане заметили, что на Аранской сносят часть здания предприятия «Белмедпрепараты». Tut.by узнал, что будет с сооружением дальше.

«Белмедпрепараты» расположены на пересечении Маяковского и Аранской. На днях минчане заметили, что часть здания сносят. Это вызвало разные вопросы и версии.

Как выяснилось, это связано с модернизацией предприятия. Так, согласно паспорту объекта, ожидается реконструкция холодильника и компрессорной. Эту часть снесут до основания.

На месте снесенного холодильника построят складские помещения для производства лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Работы должны закончить в мае 2019 года.

— У заказчика (РУП «Белмедпрепараты». — Прим.) идет модернизация помещений. Основную часть работ они планируют завершить до проведения II Европейских игр. На фасадной части будет производиться покраска — в рамках текущего ремонта. А в рамках реконструкции часть зданий модернизируют. Сносить все здание не будут, об этом даже речи не идет, — сказал замглавы администрации Ленинского района Сергей Павочка.

Оперативный комментарий от руководства «Белмедпрепаратов» получить не удалось.