Минское «Динамо» победило «Слован»
- 8.01.2019, 21:54
Хауден оформил хет-трик.
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на домашнем льду одолело «Слован» (5:3).
Динамо Минск – Слован – 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
ДИНАМО: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Блум, Степанов — Терещенко (к) — А.Костицын; Лисовец — Хенкель, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Готовец, Когалев — Ковыршин — С.Костицын; Китаров — Волков — Гаврус; Литвинов.
СЛОВАН: Чилиак (Штепанек); Серсен (к) — Яношик, Червены – Сукель — Лунтер; Клок — Грман, Чипчура — Таффе — Рау; Желинас — Бачик, Грнка — Буц — Лампер; Слобода — Бэйли — Еглич; Шварни, Баранов.
ШАЙБЫ: 0:1 — Чипчура (0:46, Сукель). 1:1 — А.Костицын (1:03, Терещенко, Степанов). 2:1 — Хауден (3:59). 2:2 — Грнка (22:33). 3:2 — Хауден (28:16, Блум, Пулккинен). 4:2 — Хауден (30:21, Готовец, Пулккинен). 4:3 — Таффе (53.30, Бэйли). 5:3 — Степанов (59.27, Терещенко, Уиркош)