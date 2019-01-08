Аэропорт Хитроу снова приостановил полеты из-за дрона 8.01.2019, 22:05

В Лондонском международном аэропорту Хитроу были отменены все рейсы.

Вылет самолетов из лондонского аэропорта Хитроу приостановлен на неопределенное время из-за неопознанного беспилотного летающего аппарата. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter аэропорта, передает РБК.

«В качестве меры предосторожности мы приостановили вылеты на время расследования. Приносим извинения пассажирам за возможные неудобства», — сообщило руководство аэропорта.

Ранее 3 января министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг заявил о расширении зоны вокруг аэропортов, в которой запрещено использование дронов. Решение было принято после инцидента в аэропорту Гатвик. Министр отметил, что перебои в работе Гатвика были вызваны преднамеренно и в результате незаконных действий. Сейчас в Великобритании беспилотники можно запускать только на расстоянии 1 км от аэропортов, власти страны решили расширить запретную зону до 5 км.

Два дрона заметили на территории Гатвика в ночь на 20 декабря, из-за них было отменено около 1 тыс. рейсов, аэропорт восстановил свою работу только утром 21 декабря, перебои затронули 140 тыс. пассажиров.

По данным издания The Times, аэропорты Гатвик и Хитроу уже заказали военные системы защиты от дронов на сумму несколько миллионов фунтов. Руководство воздушных гаваней решило приобрести собственные защитные системы после того, как британские военные забрали из Гатвика свое оборудование для обнаружения дронов. При этом представитель Минобороны Великобритании в беседе с Times заверил, что военнослужащие в любой момент смогут оказать помощь аэропортам в борьбе с дронами, если она понадобится.

По данным газеты, в Гатвике с конца декабря работали защитные системы Drone Dome, произведенные израильской компанией Rafael, и устройства Auds Cmic, разработанные британской фирмой Chess Dynamics.