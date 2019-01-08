В Литве заявили о возможных кибератаках РФ во время выборов 8.01.2019, 22:29

Администрация президента Литвы выступила с заявлением.

В Администрации президента Литвы заявили, что в 2019 году Россия может начать кибернетические атаки с целью повлиять на результаты выборов в Литве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время трех выборов этого года в Литве возможные агрессивные кибернетические атаки третьих стран, прежде всего - России, с целью повлиять на ход и результаты выборов", - сказано в сообщении.

Однако, в администрации подчеркнули, что у Литвы есть достаточный иммунитет к подобным угрозам, а "возможности третьих стран в деле осуществления влияния на Литву ограничены".

Ранее, в Бюро по защите Конституции Латвии заявили, что ГРУ России за последний год неоднократно организовывало хакерские атаки против Латвии.

Также 4 октября спецслужбы Нидерландов сообщили о предотвращении хакерской атаки России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

Канада также заявила, что подконтрольные российскому правительству хакеры в 2016 году взломали Канадский центр по спортивной этике и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), штаб-квартира которого расположена в Канаде. Оттава считает, что за этими инцидентами стоит российская военная разведка - ГРУ.

По данным СМИ, российские хакеры вероятно причастны к кибератакам и в Бельгии. В частности, Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический отчет МИД Бельгии по Украине.