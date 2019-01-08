Белорус предложил Илону Маску технологию 30-летней давности 6 8.01.2019, 22:38

4,220

Илон Маск

Журналисты нашли ее в журнале «Юный техник» за 1988 год.

Белорусский изобретатель Анатолий Юницкий, автор проекта струнного транспорта SkyWay, написал открытое письмо Илону Маску и Джеффу Безосу. Он предлагает им воспользоваться технологией, которую Юницкий придумал еще в середине восьмидесятых. The Village Беларусь нашел описание концепта в журнале «Юный техник» за 1988 год.

Что произошло

Анатолий Юницкий — белорусский ученый и изобретатель, автор концепции струнного транспорта SkyWay, которая обещает скоростные и безопасные пассажирские перевозки по поднятой на эстакаду струнной дороге. Этот проект неоднократно поднимали на смех, а студия Артемия Лебедева охарактеризовала его как странный и сомнительный. В конце прошлого года Анатолий Юницкий опубликовал открытое письмо к Илону Маску и Джеффу Безосу — двум бизнесменам, которые развивают собственные частные космические программы Spase X и Blue Origin, соответственно.

- Ваши имена широко известны во всем мире, мое — известно меньше. Мы с вами — представители разных культур, граждане далеких друг от друга стран и носители различных менталитетов, и имеем разные финансовые возможности для инвестиций в освоение космоса. Однако, есть между нами и нечто общее: так же, как и вы, я уверен, что у человечества нет иного пути развития, кроме освоения космического пространства, но при этом я считаю, что туда с планеты необходимо вынести всю экологически грязную промышленность. Как и вы, я посвятил реализации альтернативной программы по освоению космоса много десятилетий. На этом пути, в качестве инженера и ученого, мною были достигнуты значительные результаты и сделан ряд важных выводов, которыми считаю нужным поделиться с вами, чтобы предостеречь от ошибок, способных стать критическими для всех нас – землян.

Юницкий пишет, что осваивать космос с помощью ракет — нерационально и неэкологично. Ракетный путь, по его словам, — тупиковое направление. Энергетический КПД меньше 1 %, транспортная производительность невысока, каждый запуск тяжелой ракеты создает в озоновом слое дыру размером с Францию.

«Я полагаю, вы понимаете и разделяете мое убеждение в том, что Земля будет обречена, если в ближайшее время не вынести Техносферу — всю индустрию — в космос, за пределы нашего общего дома — Биосферы», — говорит ученый и предлагает вынести всю промышленность в космическое пространство.

Как это придумано

Но у меня есть собственное решение, о котором вы также, вероятно, слышали. Оно получило широкую известность после моего доклада в Москве на неправительственной встрече американской и советской общественности, организованной Советским комитетом защиты мира. Эта встреча состоялась в 1987 году, более 30–и лет назад, и была посвящена проблемам вынесения земной индустрии в космос без использования ракет, а также освоения и заселения других планет. С тех пор мною проделана большая работа, создана собственная научно-конструкторская школа, на базе которой это решение было исследовано и проверено расчетными методами. Благодаря этому, проект может быть реализован уже в обозримом будущем — при наличии политической воли и консолидации бизнеса.

Проект получил название Общепланетарное транспортное средство (ОТС). Это геокосмический транспортный комплекс многоразового использования для безракетного освоения ближнего космоса.

ОТС сможет выходить в космос до 100 раз за год, а каждый рейс отправит в околоземное пространство 1 миллион человек и 10 миллионов тонн груза. За один лишь рейс! Затраты на доставку одной тонны груза составят не дороже тысячи долларов (сейчас — от 4 до 20 миллионов долларов за тонну. — Прим. The Village Беларусь).

«Экологически чистое ОТС, работающее исключительно на электрической энергии, позволит реально осуществить индустриализацию ближнего космоса. После этого необходимо будет лишь закрыть на планете все вредные для земной биосферы промышленные производства, к тому моменту создав их на околоземной орбите на новых, экологически чистых для космоса, принципах».

МТЗ и «БелАЗ» бороздят просторы Вселенной

Анатолий Юницкий в своем открытом письме не вдается в детали и не рассказывает, как именно устроено его «общепланетарное транспортное средство». Как же отправить заводы на орбиту? Но многие подробности The Village Беларусь отыскал в советском журнале «Юный техник» № 4 за 1988 год.

«Оригинальную задумку калужского мечтателя [Константина Циолковского — Прим.] мог спасти лишь подход нетривиальный — на уровне редкого творческого озарения. Его нашел и к настоящему времени детально, инженерно проработал Анатолий Юницкий — сотрудник Гомельского института механики металлополимерных систем Академии наук Беларуси. О деталях своего проекта автор рассказал в Калуге на научных чтениях, посвященных 130–летию со дня рождения К.Э.Циолковского.

Представьте: вдоль экватора сооружается эстакада. Легкая, изящная, отдаленно напоминающая пешеходный переход над железнодорожными путями. Она вполне может следовать перепадам рельефа. В океане же будет опираться на заякоренные плавучие понтоны, размещенные ниже поверхности воды с тем расчетом, чтобы не препятствовать проходу судов.

На эстакаде размещается вакуумная разгонная система. Это прочная, диаметром несколько десятков сантиметров металлическая труба длиной в окружность Земли — 40 тысяч километров. Через специальные окна в нее на всю длину помещают другую трубообразную конструкцию, начиненную контейнерами с полезной нагрузкой».

А дальше все просто: чтобы кольцо очутилось в космосе, нужно увеличить его длину. «Расчет же показывает: чтобы каждая точка планетарного кольца удалилась от его поверхности на 100 километров, вполне достаточно, если длина его окружности возрастет всего лишь на 1,6 %. А растянуть кольцо могут центробежные силы, которые появятся, если его раскрутить».

Дальше юные техники читают детальное описание: как именно нужно раскрутить это кольцо. «Общая масса разгоняемого кольца составляет около миллиона тонн. Поэтому время разгона «вселенского поезда» до первой космической скорости будет не так уж мало: в зависимости от мощности источников электропитания, оно может составить от нескольких дней до 2–3 недель».

После того, как кольцо, вращаясь и увеличиваясь в размерах, достигнет нужной высоты в сотню километров, оно раскрывается, и контейнеры с полезным грузом, приобретя к этому времени космическую скорость, оказываются в открытом космосе. «Эти цепочки контейнеров начинают, так сказать, самостоятельную жизнь на орбите; появляется множество спутников, каждый груз используется по своему назначению».

Сколько это будет стоить

Время выхода полезной нагрузки на заданную высоту не превышает нескольких десятков минут. Срок же службы всей общепланетарной транспортной системы, по мнению автора проекта, составит десятки лет. Чтобы запустить миллион тонн груза в ближний космос, достаточно 5 миллионов киловатт — а это в тысячу раз меньше, чем мощность всех электростанций на Земле.

Сколько же будет стоить это гигантское кольцо?

В «Юном технике» сказано:

«Затраты на строительство разгонной системы и эстакады тоже относительно невелики — максимум 500 миллиардов долларов. Эта цифра сравнима с расходами на программу СОИ и меньше тех средств, что тратят ежегодно на военные цели развитые страны планеты»

СОИ — это «Стратегическая оборонная инициатива», американская программа противоракетной обороны середины восьмидесятых. Часть системы планировали разместить в космосе, за что программа получила название «звездные войны».

Теперь Анатолий Юницкий обновил данные по стоимости:

«Бюджет проекта, рассчитанный на 20–летний срок, составит порядка двух триллионов долларов, что не так уж и много — три годовых военных бюджета США. Срок реализации проекта составит около 20 лет с учетом социально-политических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ».

«Вот так на Земле может появиться транспортная система, благодаря которой стоимость вывода в космос 1 кг полезного груза не превысит нескольких десятков рублей или долларов. А ракеты?.. Они еще, конечно, послужат нам для полетов на другие планеты», — уверяет детский журнал.

А белорусский изобретатель в конце своего открытого письма пишет:

«Искренне надеюсь найти в ваших лицах единомышленников, небезразличных к будущему человечества и побуждаемых к действию не только интересами получения прибыли. Вы, как немногие, должны понимать, что в случае гибели нашего общего дома, земной Биосферы, никакие деньги не спасут жизни землян, их детей и внуков. Приглашаю вас к сотрудничеству на благо всего человечества. Надеюсь, данное письмо инициирует старт главного события и в вашей жизни».