Инженер: С проседанием Крымского моста уже ничего невозможно поделать 3 8.01.2019, 22:47

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Эксперты рассказали о проблемах Керченского моста.

В оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место, заявил автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер и мостостроитель Георгий Росновский в комментарии obozrevatel.com.

По его словам, с проседанием моста уже ничего невозможно поделать.

"Это приведет к разрушению моста, он может и сильнее проседать, и перекашиваться в разные стороны, а потом весной пойдет ледоход, который может влиять на опоры", – подчеркнул Росновский.

При этом министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш отмечает, что Крымский мост был построен с нарушением технологии.

"Не учтены все факторы. Технологически эта часть очень узкая. Поэтому в случае малейших проблем морские пробки создаются очень быстро", – заявил Черныш.

По его словам, когда Россия перекрывала пролив, ставя туда корабль, то за два дня накопилось более 420 суден с обеих сторон.

"Уже было несколько аварий. Где-то суда столкнулись, кто-то был на якорной стоянке, а его оторвало. Они говорят: "Это шторм". А вы что не знаете, что зимой в Азовском и Черном морях бывают штормы? Не знаете, что там ветер? Неужели это не учитывали? Оказывается, что нет", – резюмировал Черныш.