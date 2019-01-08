В Гродно завершен ремонт Коложской церкви 8.01.2019, 22:58

Ремонт внутри храма стал продолжением масштабных работ по сохранению святыни.

В Гродно завершен ремонт одного из древнейших действующих храмов Беларуси - Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви XII века. Сегодня прошел благодарственный молебен, посвященный окончанию внутренних ремонтных работ в храме, передает БелТА.

Внутри храма завершена отделка деревянной стены изнутри. Заменены потолок, пол в алтарной части. Возведены балкон для певчих, галерея. Все эти элементы деревянные. В качестве материала использовался долговечный дуб.

"Важно, что сейчас храм живет полноценной, настоящей богослужебной жизнью. Абсолютно все, кто посещает сейчас храм, отмечают высокое качество проделанных работ. Сегодня мы благодарим всех, кто был причастен к этому великому делу, кто приложил усилия к тому, чтобы святыня обрела достойный вид", - отметил настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников.

Ремонт внутри храма стал продолжением масштабных работ по сохранению святыни. В начале 2018 года был завершен капитальный ремонт деревянной стены храма. Тогда была восстановлена несущая способность каркаса здания, деревянная стена была выровнена по горизонтали и вертикали, заменена обшивка фасада. Также в прошлом году выполнено благоустройство территории вокруг храма, установлена наружная подсветка.

Настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников (справа) награждает прораба ОАО "Гродножилстрой" Леонида Борисика

Прорабатываются и вопросы консервации каменной части храма, стабилизации температурно-влажностного режима внутри церкви. Рассматриваются различные варианты, изучается международный опыт применения различных растворов, технологий консервации.

Настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников (справа) награждает грамотой Андрея Тараса