Трамп не будет во время обращения к стране объявлять режим ЧП 8.01.2019, 23:06

Дональд Трамп

Президент США объяснит нации необходимость строительства стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп не будет во время обращения к стране объявлять чрезвычайное положение, передает «Эхо Москвы».

Как пишет газета Washington post со ссылкой на представителя американской администрации, глава Белого дома объяснит нации необходимость строительства стены на границе с Мексикой.

Вице-президент Майк Пенс ранее сказал, что там наблюдается гуманитарный кризис. Несколько десятков тысяч человек пытаются нелегально проникнуть на территорию штатов в последние месяцы.

Выступление Трампа начнется, когда в Минске будет ранее утро. Чрезвычайное положение, по оценке экспертов, могло бы дать президенту США возможность получить средства в обход Конгресса, где демократы блокируют принятие бюджета с соответствующей строчкой расходов.