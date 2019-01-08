Сидоренко: Сегодня смеялся – с утра тренировали бросок Хаудену 8.01.2019, 23:13

Андрей Сидоренко

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал хет-трик канадца в ворота «Слована».

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал победу над «Слованом» (5:3).

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над «Слованом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Tribuna.com.

– Матч для нас складывался тяжело. Мы изначально опасались, хватит ли эмоций на третью игру в серии. До этого были две сложные встречи, в которых мы отдали много сил.

Начало матча пошло не по плану. Немножко не настроились. Хорошо, что быстро сравняли счет. Немножко перестроили игру – добились результата. Но я не совсем доволен взаимодействием в нашей команде. Самое главное, что добились победы. Это очень важно.

– В последнее время вы часто критиковали легионеров. Сегодня тройка иностранцев (Бут – Хауден – Пулккинен) забросила три шайбы. Что скажете об их игре?

– Свой микроматч они выиграли – 3:1. Конечно, по их игре есть вопросы. Забросили три шайбы, это хорошо. Сегодня смеялся: с утра тренировали бросок Хаудену – он занимался индивидуально. Наверное, сейчас надо будет делать это почаще, – сказал Сидоренко.