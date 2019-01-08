Украинская армия получит мозырское арктическое топливо 8.01.2019, 23:25

Дизтопливо производства Мозырского НПЗ победило в тендере Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины 4 января определило победителя тендера на поставку 15 588 т дизельного топлива арктической марки.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов, обнародованные в системе ProZorro, пишет enkorr.com.ua.

Согласно паспортам качества, предоставленными победителем торгов, военному ведомству будет поставляться арктическое дизтопливо производства Мозырского НПЗ и Кременчугского НПЗ. Срок поставки ресурса — 60 дней с дня подписания контракта.