Украинская армия получит мозырское арктическое топливо
- 8.01.2019, 23:25
Дизтопливо производства Мозырского НПЗ победило в тендере Минобороны Украины.
Министерство обороны Украины 4 января определило победителя тендера на поставку 15 588 т дизельного топлива арктической марки.
Об этом свидетельствуют результаты аукционов, обнародованные в системе ProZorro, пишет enkorr.com.ua.
Согласно паспортам качества, предоставленными победителем торгов, военному ведомству будет поставляться арктическое дизтопливо производства Мозырского НПЗ и Кременчугского НПЗ. Срок поставки ресурса — 60 дней с дня подписания контракта.