Патриарх Филарет получил звание Героя Украины 9.01.2019, 8:12

Государство оценило его вклад в борьбу за украинскую поместную церковь.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил патриарху Филарету звание Герой Украины. Об этом сообщил Порошенко в Facebook, пишет liga.net.

"Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и останется духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему я принял решение присвоить ему звание Герой Украины", - написал Порошенко.

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. По мнению Филарета, Православная церковь в Украине приобретет статус патриархата после объединения со всей бывшей УПЦ МП и после признания ее автокефалии всем мировым православием.