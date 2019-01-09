Россия продаст Китаю технологии в обмен на ремонт «Адмирала Кузнецова» 1 9.01.2019, 8:27

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РФ не может восстановить корабль своими силами.

Несмотря на то, что после возвращения авианосца «Адмирал Кузнецов» Путин лично наградил всех, принимавших участие в этой миссии, совершенно понятно, что это был лишь способ подбодрить народ, отвлечь их от заката российского флота. Во время своего путешествия на Ближний Восток авианосец страшно дымил, было утеряно 5 палубных самолетов МиГ-29КР, а с поражением наземных целей намного лучше справлялась базирующаяся в Сирии российская авиация. Таким образом авианосец явно не мог навести страх на НАТО, пишет китайское издание «Феникс» (перевод – inosmi.ru).

После возвращения «Адмирала Кузнецова» тут же завели в док для серьезного ремонта. Сначала, исходя из денежных соображений, ВМФ России вообще не собирался менять неспособную работать на полную мощность, неисправную двигательную систему, но в итоге было принято решение произвести полный ремонт и некоторое усовершенствование, но из-за аварии вышел из строя единственный в России плавучий док, в котором было возможно осуществить ремонт авианосца, серьезно пострадал и сам «Адмирал Кузнецов».

После аварии российская сторона приняла решение переместить вышедший из строя авианосец на другой судостроительный завод и продолжить ремонт. Прогнозы многих военных экспертов по этому поводу весьма неоптимистичны. В настоящее время Россия временно утратила способность починки авианосца, и если она продолжит попытки возобновить ремонт, то будет потеряно и время, и деньги, а желаемого результата с большой степенью вероятности достичь не удастся.

Американский сайт, посвященный вопросам науки и техники Next Big Future писал недавно, что отчаявшись, Россия обратится за помощью к Китаю, предложив ему взяться за починку и обновление их единственного авианосца в обмен на передовые технологии. Как сообщается, речь идет о технологиях в области электромагнитных пушек и двигателей для крупных надводных военных кораблей. Российские военные ведомства еще не давали своих комментариев по данному вопросу.

Россия неверно выбрала страну, которая смогла бы осуществить техническое обслуживание их авианосца, но на помощь США, Англии и Франции рассчитывать не стоит (скоро будут завершены работы по ремонту авианосца "Шарль де Голль").

Россия уже импортировала из Китая чипы и оптическое стекло для военных нужд, но военное оборудование еще никогда не ввозилось в Китай из Росси в таких объемах. Исходя из текущего финансового и общего состояния, можно сделать вывод, что у России не остается другого выхода, как склонить голову и признать китайское превосходство. Самым неприятным в данной ситуации является особое указание Next Big Future на то, что если российский флот не построит новый плавучий док, то все крупные корабли, включая крейсеры проектов 1164 и 1144 Россия сможет ремонтировать и модернизировать исключительно при помощи Китая.